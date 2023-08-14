Снег ожидается в одном из регионов Казахстана

Снег на ветках. Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 14 августа, в горных районах области Жетісу ожидаются сильный ветер, дождь, град и выпадение снега. Об этом сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, 14 августа днем в горных районах области Жетісу ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На юге, востоке и в горных районах области прогнозируют грозу, град и шквал.

Жителей региона также предупреждают о сильном ветре: в горных районах его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а временами - 23-28 м/с.

Несмотря на снег и дождь, на юге и западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В связи с ухудшением погоды департамент по ЧС региона обратился к жителям области.

"ДЧС области Жетісу призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении спасателей.

Кроме того, в ведомстве отметили, что из-за сильных осадков ожидается подъем уровней воды на реках, возможны образования склонового и местного стоков, при этом возможны разливы и подтопления.

Напомним, 12 августа в одном из предгорных районов области Жетісу из-за обильных дождей образовался склоновый сток, а затем подтопило дворы на четырех улицах. Жителей нескольких сел срочно эвакуировали.

Вчера в МЧС сообщили, что обстановка в регионе стабильная, однако больше 15 человек остаются в эвакуационных пунктах.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032318-sneg-ozhidaetsya-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/