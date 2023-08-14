Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Снег ожидается в одном из регионов Казахстана

Опубликовано:

Снег на зеленых ветках
Снег на ветках. Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 14 августа, в горных районах области Жетісу ожидаются сильный ветер, дождь, град и выпадение снега. Об этом сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, 14 августа днем в горных районах области Жетісу ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На юге, востоке и в горных районах области прогнозируют грозу, град и шквал.

Жителей региона также предупреждают о сильном ветре: в горных районах его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а временами - 23-28 м/с.

Несмотря на снег и дождь, на юге и западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В связи с ухудшением погоды департамент по ЧС региона обратился к жителям области.

"ДЧС области Жетісу призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении спасателей.

Кроме того, в ведомстве отметили, что из-за сильных осадков ожидается подъем уровней воды на реках, возможны образования склонового и местного стоков, при этом возможны разливы и подтопления.

Напомним, 12 августа в одном из предгорных районов области Жетісу из-за обильных дождей образовался склоновый сток, а затем подтопило дворы на четырех улицах. Жителей нескольких сел срочно эвакуировали.

Вчера в МЧС сообщили, что обстановка в регионе стабильная, однако больше 15 человек остаются в эвакуационных пунктах.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032318-sneg-ozhidaetsya-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.