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Грозу и похолодание обещают в мегаполисах Казахстана в понедельник

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Река Есентай в Алматы
Река Есентай в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В понедельник, 14 августа, в Алматы ожидается гроза, в Астане прогнозируют похолодание, а в Шымкенте по-прежнему жара. Актуальный прогноз опубликован на сайте "Казгидромета".

Как сообщают синоптики, в Алматы вновь ожидается гроза, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до плюс 20-22 градусов, а ночью в городе похолодает до плюс 9-11 градусов.

Отметим, что ранее спасатели обращались к алматинцам из-за штормового предупреждения.

В Астане сегодня осадков не будет, но воздух прогреется лишь до плюс 18-20 градусов, ночью в столице похолодает до плюс 9-11 градусов. Скорость ветра при этом составит 7-12 м/с.

В Шымкенте сохраняется жаркая погода - днем здесь ожидается плюс 27-29 градусов, но ночью температура опустится до плюс 11-13 градусов. Осадков в третьем мегаполисе не ожидается, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Напомним, сегодня в ряде областей Казахстана ожидается непогода, из-за чего в регионах объявлено штормовое предупреждение.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032309-grozu-i-poholodanie-obeschayut-v-megapolisah-kazahstana-v-ponedelnik/

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