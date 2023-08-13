Сколько человек остается в эвакуационном пункте в области Жетысу, рассказали в МЧС (фото, видео)

Спасатели в области Жетысу. Фото: МЧС РК

Вчера из-за сильных дождей в Жетысу оказались подтоплены несколько населенных пунктов. Какая обстановка в регионе сейчас, рассказали представители МЧС РК на своем официальном сайте.

Сообщается, что в настоящее время ситуация в области Жетысу стабильная, подтопленных домов нет.

"В результате проведенных инженерных работ и откачке воды привлеченными силами и средствами вода отведена из дворовых и придворовых территорий населенных пунктов области Жетысу. Всего откачано 3 456 кубометров воды", – рассказали представители ведомства.

Сейчас спасатели оказывают помощь населению в очистке дворовых территорий от мусора и грязевой массы.

При этом в эвакуационном пункте остается 16 человек, и 7 из них – дети.

Тем не менее согласно прогнозу "Казгидромета" 13 августа ночью на юге, в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь.

На юге и в горных районах области – гроза, днем – град, шквал. Ветер на юге, востоке и в горных районах региона может достигать 15-20 м/с, а временами и 25-28 м/с.

Напомним, вчера в регионе из-за сильных дождей начали эвакуировать граждан.

Так, например, в селе Ешкіөлмес Ескельдинского района из-за обильных дождей образовался склоновый сток, а затем подтопило дворы на четырех улицах. Также из села Карабулак эвакуировали 30 жителей. В селе Абай Ескельдинского района было подтоплено около 20 дворовых территорий, а в селе Мамбет Коксуского района – около 5 дворовых территорий.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отмечали представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032261-skolko-chelovek-ostaetsya-v-evakuatsionnyh-punktah-v-oblasti-zhetysu-rasskazali-v-mchs-foto-video/