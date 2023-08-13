Сколько человек остается в эвакуационном пункте в области Жетысу, рассказали в МЧС (фото, видео)
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Вчера из-за сильных дождей в Жетысу оказались подтоплены несколько населенных пунктов. Какая обстановка в регионе сейчас, рассказали представители МЧС РК на своем официальном сайте.
Сообщается, что в настоящее время ситуация в области Жетысу стабильная, подтопленных домов нет.
"В результате проведенных инженерных работ и откачке воды привлеченными силами и средствами вода отведена из дворовых и придворовых территорий населенных пунктов области Жетысу. Всего откачано 3 456 кубометров воды", – рассказали представители ведомства.
Сейчас спасатели оказывают помощь населению в очистке дворовых территорий от мусора и грязевой массы.
При этом в эвакуационном пункте остается 16 человек, и 7 из них – дети.
Тем не менее согласно прогнозу "Казгидромета" 13 августа ночью на юге, в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь.
На юге и в горных районах области – гроза, днем – град, шквал. Ветер на юге, востоке и в горных районах региона может достигать 15-20 м/с, а временами и 25-28 м/с.
Напомним, вчера в регионе из-за сильных дождей начали эвакуировать граждан.
Так, например, в селе Ешкіөлмес Ескельдинского района из-за обильных дождей образовался склоновый сток, а затем подтопило дворы на четырех улицах. Также из села Карабулак эвакуировали 30 жителей. В селе Абай Ескельдинского района было подтоплено около 20 дворовых территорий, а в селе Мамбет Коксуского района – около 5 дворовых территорий.
Как действовать во время паводков
Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.
Паводок может произойти в результате:
- сброса воды с гидротехнических сооружений;
- быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
- обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
- нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.
В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отмечали представители МЧС РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032261-skolko-chelovek-ostaetsya-v-evakuatsionnyh-punktah-v-oblasti-zhetysu-rasskazali-v-mchs-foto-video/