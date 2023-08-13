Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Шквальный ветер, грозы и мокрый снег: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

Опубликовано:

Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

В некоторых регионах Казахстана метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, возможных гроз и опасности пожаров, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в понедельник, 14 августа ожидается:

  • днем на западе и севере Атырауской области – гроза;
  • на севере и востоке Карагандинской области – гроза и град; ночью и утром в центре области - туман;
  • ночью и утром на севере и востоке области Ұлытау – туман;
  • днем в горных районах области Жетісу – сильные осадки, возможен мокрый снег; на юге, востоке и в горных районах – гроза, днем град, шквал;
  • ночью на севере и востоке Павлодарской области – туман;
  • ночью и утром на западе и севере Костанайской области – туман;
  • на востоке и в горных районах Алматинской области – временами сильный дождь, град и мокрый снег; на юге, востоке, в горных районах области – гроза, днем град.

Кроме того, на западе и севере Атырауской области, на севере и в горных районах Туркестанской области, на северо-западе Мангистауской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области, а также на юге, востоке и в горных районах Алматинской области скорость ветра может доходить до 15-20 м/с.

На юге, востоке и в горных районах области Жетісу порывы временами могут достигать и 23-28 м/с.

Однако в части регионов все еще сохраняется жара и пожарная опасность. Так:

  • днем на большей части Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.
  • в центре Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • на юге и западе области Жетісу сохраняется высокая пожарная опасность.
  • на западе Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.
  • на севере, западе, юге и в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • днем на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 37 градусов, на большей части – высокая пожарная опасность, а на западе, юго-востоке и в центре области – чрезвычайная пожарная опасность.
  • на юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • на западе Северо-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.
  • на севере, в центре Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

При этом в Алматы 14 августа временами ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/с.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали в ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупреждали в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032283-shkvalnyy-veter-grozy-i-mokryy-sneg-gde-v-kazahstane-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.