Шквальный ветер, грозы и мокрый снег: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

В некоторых регионах Казахстана метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, возможных гроз и опасности пожаров, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в понедельник, 14 августа ожидается:

днем на западе и севере Атырауской области – гроза;

– гроза; на севере и востоке Карагандинской области – гроза и град; ночью и утром в центре области - туман;

– гроза и град; ночью и утром в центре области - туман; ночью и утром на севере и востоке области Ұлытау – туман;

– туман; днем в горных районах области Жетісу – сильные осадки, возможен мокрый снег; на юге, востоке и в горных районах – гроза, днем град, шквал;

– сильные осадки, возможен мокрый снег; на юге, востоке и в горных районах – гроза, днем град, шквал; ночью на севере и востоке Павлодарской области – туман;

– туман; ночью и утром на западе и севере Костанайской области – туман;

– туман; на востоке и в горных районах Алматинской области – временами сильный дождь, град и мокрый снег; на юге, востоке, в горных районах области – гроза, днем град.

Кроме того, на западе и севере Атырауской области, на севере и в горных районах Туркестанской области, на северо-западе Мангистауской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области, а также на юге, востоке и в горных районах Алматинской области скорость ветра может доходить до 15-20 м/с.

На юге, востоке и в горных районах области Жетісу порывы временами могут достигать и 23-28 м/с.

Однако в части регионов все еще сохраняется жара и пожарная опасность. Так:

днем на большей части Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

сохраняется сильная жара 35-38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность. в центре Карагандинской област и сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

и сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. на юге и западе области Жетісу сохраняется высокая пожарная опасность.

сохраняется высокая пожарная опасность. на западе Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

на севере, западе, юге и в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. днем на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 37 градусов, на большей части – высокая пожарная опасность, а на западе, юго-востоке и в центре области – чрезвычайная пожарная опасность.

сохраняется сильная жара 37 градусов, на большей части – высокая пожарная опасность, а на западе, юго-востоке и в центре области – чрезвычайная пожарная опасность. на юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. на западе Северо-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

сохраняется высокая пожарная опасность. на севере, в центре Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

При этом в Алматы 14 августа временами ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/с.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали в ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупреждали в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032283-shkvalnyy-veter-grozy-i-mokryy-sneg-gde-v-kazahstane-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/