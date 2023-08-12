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Область Жетысу топит из-за сильных дождей. Граждан начали эвакуировать (видео)

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Область Жетысу топит дождевыми водами
Область Жетысу сейчас. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В области Жетысу в субботу разбушевалась стихия, вызвав подтопления дворов. О ситуации в регионе рассказало Министерство по ЧС в своем официальном Telegram-канале.

Сегодня, 12 августа, в селе Ешкіөлмес Ескельдинского района обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территории четырех улиц населенного пункта.

На месте задействованы силы ДЧС области. На данный момент на месте проводятся инженерные работы, частичная эвакуация людей и откачка воды. К месту направлены дополнительные силы из Талдыкоргана.

Пострадавших нет.

На месте работают силы и средства ДЧС области Жетысу, в количестве 22 человек спасателей, снаряженными специальным оборудованием и техникой, включая плавсредства.

"11 августа ДЧС области Жетысу было распространено штормовое предупреждение о том, что днем 12 августа на территории области ожидается сильные осадки в виде дождя", – подчеркнули в МЧС.

В МЧС дополнили, что из села Карабулак уже эвакуировали 30 жителей. Сколько домов и территорий затопило, только предстоит выяснить.

"Спасатели оказывают посильную помощь и выносят граждан из подтопленных дворов", – уточнили в МЧС.

В селе Абай Ескельдинского района подтоплено около 20 дворовых территорий. А в селе Мамбет Коксуского района подтоплено около 5 дворовых территории.

В обоих селах проводятся работы по отводу дождевой воды.

В МЧС добавили, что все перечисленные населенные пункты находятся вблизи предгорной местности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032231-oblast-zhetisu-topit-iz-za-silnyh-dozhdey-grazhdan-nachali-evakuirovat-video/

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