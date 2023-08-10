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Движение по перекрестку в Жетысуском районе Алматы ограничат до понедельника

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На одном из перекрестков в Жетысуском районе Алматы временно ограничат движение для транспорта из-за ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

С 22:00 11 августа до 06:00 14 августа в Жетысуском районе Алматы перекроют движение для автотранспорта на пересечении улиц Ангарская, Макатаева и Палладина.

Перекресток в Жетысуском районе Алматы
Перекресток в Жетысуском районе. Скриншот: 2gis.kz

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента", – пояснили в пресс-службе акимата.

Жителей города попросили заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.

Ранее сегодня стало известно, что в Алматы по проспекту аль-Фараби до 11 августа перекрыли новый участок – от проспекта Гагарина до проспекта Дулати. Тем временем дорожные работы на южной стороне проезжей части проспекта завершились.

На северной стороне движение открыто от проспекта Достык до проспекта Гагарина.

Напомним, с 6 июня в Алматы идут ремонтные работы по аль-Фараби – движение по проспекту ограничили почти до конца лета.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев объяснял, почему в городе одновременно начали ремонтировать проспекты аль-Фараби и Абая.

По его словам, проспект аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил градоначальник, обычный межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

Также мы писали, что из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031994-dvizhenie-po-perekrestku-v-zhetysuskom-rayone-almaty-ogranichat-do-ponedelnika/

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