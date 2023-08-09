Самолет Air Astana, летевший из Астаны в Турцию, экстренно сел в Актау

Самолет. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Сегодня утром самолет Air Astana, вылетевший из Астаны в турецкий Бодрум, экстренно посадили в Актау из-за проблем с топливной системой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"9 августа самолет Air Astana, выполнявший рейс KC567 по направлению "Астана – Бодрум", из-за проблем с топливной системой был вынужден совершить посадку в аэропорту города Актау. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Актау в 09:50", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас инженерная служба работает над поиском и устранением неисправности.

"Авиакомпания направит в Актау дополнительный борт для продолжения рейса к месту назначения", – добавили представители Air Astana.

Расчетное время отправки рейса "Актау – Бодрум" сегодня в 18:20 по времени Актау (19:20 по времени Астаны).

Напомним, в начале июня компанию Air Astana оштрафовали на 6,7 млрд тенге. Сообщалось, что по итогам проверки Антикора в действиях авиакомпании были выявлены факты злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившиеся в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета.

В тот же день пассажиры пожаловались на долгую задержку рейса Air Astana "Дубай – Алматы".

При этом в прошлом году авиакомпанию несколько раз штрафовали из-за задержек рейсов.

Так, в июле авиаперевозчика оштрафовали более чем на 3 миллиона тенге, а в начале августа Air Astana получила аналогичный штраф.

Такие меры были приняты после того, как было проведено расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

Тем не менее в сентябре прошлого года авиакомпанию Air Astana снова оштрафовали за задержку рейсов. Рейс, о котором шла речь на тот момент, был задержан более чем на 27 часов из-за ожидания резервного летного экипажа.

Как отмечали тогда в КГА, во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031849-samolet-air-astana-letevshiy-iz-astany-v-turtsiyu-ekstrenno-sel-v-aktau/