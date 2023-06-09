Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пассажиры пожаловались на долгую задержку рейса Air Astana "Дубай – Алматы"

Опубликовано:

Самолет летит в воздухе
Самолет. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Сегодня днем из Дубая в Алматы должен был вылететь самолет авиакомпании Air Astana. Пассажиры обратились в редакцию NUR.KZ, сообщив что вылет перенесли на завтрашний день.

Судя по данным сервиса Flightaware, рейс KC898 "Дубай – Алматы" должен был вылететь из ОАЭ в 13:55 по местному времени.

Первоначально вылет был отложен на три часа, но, как сообщили пассажиры рейса корреспондентам NUR.KZ, позже его перенесли на завтра, 10 июня.

Они получили SMS-оповещение следующего содержания:

"По технической причине рейс KC898 "Дубай – Алматы" 09.06.23 был изменен с 13:55 на 06:10 10.06.23. Дополнительную информацию можете получить по месту приобретения билета".

Отмечалось, что самолет уже находился на взлетной полосе, но в какой-то момент его направили обратно к аэропорту. Конкретных разъяснений причин, по словам пассажиров, они не получили.

Тем не менее пока люди находятся в самолете. По их словам, сейчас сотрудники авиакомпании решают вопрос с размещением.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании пообещали дать комментарий позже.

Напомним, сегодня стало известно, что авиакомпанию Air Astana оштрафовали почти на 7 млрд тенге. Проверка выявила факт злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившиеся в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета.

Также отметим, что в прошлом году авиакомпанию несколько раз штрафовали из-за задержек рейсов. Так, в июле авиаперевозчика оштрафовали более чем на 3 миллиона тенге, а в начале августа Air Astana получила аналогичный штраф.

Такие меры были приняты после того, как было проведено расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

Тем не менее в сентябре прошлого года авиакомпанию Air Astana снова оштрафовали за задержку рейсов. Рейс, о котором шла речь на тот момент был задержан более чем на 27 часов из-за ожидания резервного летного экипажа.

Как отметили тогда в КГА, во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице.

Кроме того, в конце марта в казахстанские правила авиаперевозок внесли поправки, которые предусматривают ряд нововведений.

Так, было введено понятие "изменение статуса рейса" – для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами.

"Необходимо отметить, что ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющих на время вылета (прилета) рейса или маршрут", – объяснили в КГА.

Также теперь пассажирам на номер телефона или на электронную почту должны приходить обязательные уведомления о задержке рейса, а также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком из-за изменения статуса рейса, если оно произошло по вине перевозчика или из-за позднего прибытия самолета.

При любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании пассажиром должны будут предоставляться отдельные услуги, а также выплачиваться компенсации в размере 3%.

Кроме того, теперь пассажиры будут иметь право на полный возврат средств или перебронирование рейса при изменении статуса рейса более чем на 5 часов. Ранее для этой опции задержка должна была превышать 10 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024170-passazhiry-reysa-air-astana-dubay-almaty-vozmutilis-dolgoy-zaderzhkoy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.