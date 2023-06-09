Пассажиры пожаловались на долгую задержку рейса Air Astana "Дубай – Алматы"
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Сегодня днем из Дубая в Алматы должен был вылететь самолет авиакомпании Air Astana. Пассажиры обратились в редакцию NUR.KZ, сообщив что вылет перенесли на завтрашний день.
Судя по данным сервиса Flightaware, рейс KC898 "Дубай – Алматы" должен был вылететь из ОАЭ в 13:55 по местному времени.
Первоначально вылет был отложен на три часа, но, как сообщили пассажиры рейса корреспондентам NUR.KZ, позже его перенесли на завтра, 10 июня.
Они получили SMS-оповещение следующего содержания:
"По технической причине рейс KC898 "Дубай – Алматы" 09.06.23 был изменен с 13:55 на 06:10 10.06.23. Дополнительную информацию можете получить по месту приобретения билета".
Отмечалось, что самолет уже находился на взлетной полосе, но в какой-то момент его направили обратно к аэропорту. Конкретных разъяснений причин, по словам пассажиров, они не получили.
Тем не менее пока люди находятся в самолете. По их словам, сейчас сотрудники авиакомпании решают вопрос с размещением.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании пообещали дать комментарий позже.
Напомним, сегодня стало известно, что авиакомпанию Air Astana оштрафовали почти на 7 млрд тенге. Проверка выявила факт злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившиеся в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета.
Также отметим, что в прошлом году авиакомпанию несколько раз штрафовали из-за задержек рейсов. Так, в июле авиаперевозчика оштрафовали более чем на 3 миллиона тенге, а в начале августа Air Astana получила аналогичный штраф.
Такие меры были приняты после того, как было проведено расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.
Тем не менее в сентябре прошлого года авиакомпанию Air Astana снова оштрафовали за задержку рейсов. Рейс, о котором шла речь на тот момент был задержан более чем на 27 часов из-за ожидания резервного летного экипажа.
Как отметили тогда в КГА, во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице.
Кроме того, в конце марта в казахстанские правила авиаперевозок внесли поправки, которые предусматривают ряд нововведений.
Так, было введено понятие "изменение статуса рейса" – для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами.
"Необходимо отметить, что ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющих на время вылета (прилета) рейса или маршрут", – объяснили в КГА.
Также теперь пассажирам на номер телефона или на электронную почту должны приходить обязательные уведомления о задержке рейса, а также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком из-за изменения статуса рейса, если оно произошло по вине перевозчика или из-за позднего прибытия самолета.
При любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании пассажиром должны будут предоставляться отдельные услуги, а также выплачиваться компенсации в размере 3%.
Кроме того, теперь пассажиры будут иметь право на полный возврат средств или перебронирование рейса при изменении статуса рейса более чем на 5 часов. Ранее для этой опции задержка должна была превышать 10 часов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024170-passazhiry-reysa-air-astana-dubay-almaty-vozmutilis-dolgoy-zaderzhkoy/