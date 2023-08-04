Ремонт на проспекте Сейфуллина начали в Алматы: какие участки перекроют

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы начинают ремонт дорожного покрытия по проспекту Сейфуллина. Первый участок закроют уже сегодня вечером, сообщается в официальном Telegram-канале акимата Almaty_Joly.

Так, сообщается, что с 23:00 4 августа до 07:00 6 августа будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по проспекту Сейфуллина на участке от кольца ж/д вокзала Алматы-1 до улицы Жумабаева.

"Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицу Акан Серы, улицу Зорге, улицу Осипенко, улицу Ержанова, улицу Жансугурова, улицу Жумабаева и прилегающие улицы", – сообщили представители акимата Алматы.

При этом проезд до ж/д вокзала Алматы-1 будет организован по улице Акан Серы, проспекту Суюнбая, улице Шолохова, улице Зорге, улице Ержанова, улице Осипенко.

На указанном участке будет задействовано 4 экипажа полка патрульной полиции.

"Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, а также в приложениях 2ГИС и Яндекс.Карта", – добавили специалисты.

Со схемами перекрытия можно ознакомиться в публикации ниже.

Отметим, что сейчас в южной столице также перекрыт участок между улицами Байзакова и Казакова по проспекту Райымбека – здесь ведется реконструкция теплосетей. Работы продлятся до 10 августа.

Кроме того, до завтрашнего утра полностью перекрыто движение по северной стороне проспекта Абая от улицы Ауэзова до улицы Розыбакиева.

Еще до 11 августа движение для транспорта перекрыто по улице Шагабутдинова от улицы Айтеке би до улицы Гоголя в восточном направлении.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031322-remont-na-prospekte-seyfullina-nachali-v-almaty-kakie-uchastki-perekroyut/