Какой участок проспекта Абая в Алматы будут ремонтировать дальше

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы продолжается средний ремонт дороги по проспекту Абая. На каком участке будет далее вестись ремонт, рассказывается в официальном Telegram-канале Almaty_Joly.

Как сообщает Telegram-канал, завершены работы по укладке полимерного асфальтобетона и открыто движение от пр. Достык до улицы Ауезова в западном направлении и от ул. Тлендиева до ул. Наурызбай батыра в восточном направлении.

Запланирован ремонт следующего участка.

С 23:00 3 августа до 06:00 5 августа по проспекту Абая от улицы Ауэзова до улицы Розыбакиева полностью перекроют движение по северной стороне проспекта.

Объезд – через улицы Ауэзова, Шевченко, Сатпаева, Жарокова, Розыбакиева и проспект Гагарина.

Сквозное движение транспорта по улицам Ауэзова, Жарокова и Розыбакиева, а также по проспекту Гагарина будет доступно.

Заезд-выезд с улицы Клочкова и улицы Радостовца в южном направлении на проспект Абая будет ограничен с 23:00 3 августа до 06:00 5 августа.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий будут задействованы 3 экипажа патрульной полиции.

Схема проезда по проспекту Абая с 3 по 5 августа. Изображение: t.me/AlmatyJoly

Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, а также в приложении 2ГИС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031193-perekrytie-prospekta-abaya-v-almaty-kakoy-uchastok-budut-remontirovat-dalshe/