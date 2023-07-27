Как будут подавать и отключать воду в Медеуском районе Алматы в ближайшие дни

Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

С субботы, 22 июля, в части домов Медеуского района Алматы ограничена подача воды. Сегодня пресс-служба акимата представила временный график подачи и отключения воды, передает NUR.KZ.

Сообщается, что этот график будет действовать сегодня и завтра – с 14:00 27 июля до 19:00 28 июля.

"Ситуация с ограниченным водоснабжением южной части Медеуского района связана исключительно с природными явлениями. Как сообщалось ранее, в связи с интенсивным таянием ледников вследствие аномальной жары, селевыми потоками и размытием речных берегов сохраняется очень высокая концентрация мутности исходной воды в горных реках. Поэтому временно невозможно осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лабораторные исследования воды проводятся ежечасно.

"Для стабильной подачи воды через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30–40 мг/дм3. В настоящее время он колеблется в районе 170–340 мг/дм3.

Разработанный временный график необходим для накопления воды в резервуарах", – подчеркнули специалисты.

График подачи и отключения воды

Так, с 14:00 27 июля до 19:00 28 июля подача воды будет приостановлена потребителям, расположенным южнее (выше) улицы Омарова, в том числе в 25 МЖД (многоквартирные жилые дома) по обе стороны от улицы Керей-Жанибек хандары:

Митина 4 ЖК "Достык Резидентс";

улица Чайкина 3, 3а;

проспект Достык 296, 294/2, 290, 278, 276;

улица Тайманова, 222, 224;

проспект Достык, 248, 272, 274, 270, 268, 266, 123, 123/3, 123/2, 123/1, 121, 121/3, 121/1, 121/5.

В период с 17:00 до 24:00 27 июля будет возобновлена подача воды в МЖК (многоквартирные жилые комплексы) "Есентай", "Ак Бота", "Тау Шатыр", "ЛаВерде", "Блэкберри хиллс", МЖД по улице Тайманова.

При этом 28 июля с 07:00 до 14:00 будет возобновлена подача воды многоквартирным жилым домам в контуре улиц Аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.

Подача воды жилым массивам южнее улицы Омарова планируется к 19:00 28 июля.

В период с 14:00 до 19:00 и с 00:00 до 07:00 будет осуществляться накопление воды в резервуары.

"Указанный график обеспечения водой будет корректироваться в зависимости от ситуации, связанной с природными явлениями. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности ограничить полив и экономить воду", – добавили представители ведомства.

Проблемы с подачей воды в Алматы

Напомним, что в южной части Медеуского района Алматы уже несколько дней ограничена подача воды из-за обрушившегося недавно селя.

В акимате сообщали, что вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

"В июле этого года отмечается аномально жаркая погода за последние 8 лет. Из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдается активное таяние ледников", – говорил и. о. начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков.

Кроме того, в прошлые выходные из-за осадков и схода селевых потоков на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, в результате водозабор был временно приостановлен.

Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.

В зону ограниченного водоснабжения вошли:

микрорайоны Юбилейный и Тау Самал (Каменское плато);

коттеджный городок "ВИП Алем", ЖК "Европолис";

улицы Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина;

проспект Достык.

Снижение давления воды на сетях наблюдается:

по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского;

на проспектах Достык, Нурмагамбетова, Сахариева;

в микрорайонах Кок-тобе, Самал 1-3, Горный гигант.

Вчера казахстанский рэпер Скриптонит опубликовал сторис в Instagram, где пожаловался на отсутствие воды в Алматы. По словам исполнителя, воды не будет еще неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030294-poyavilsya-grafik-podachi-i-otklyucheniya-vody-v-medeuskom-rayone-almaty-na-blizhayshie-dni/