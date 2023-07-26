Скриптонит возмутился отсутствием воды в одном из районов Алматы

Скриптонит. Фото: instagram.com/scrip_fan_group

Казахстанский рэпер Адиль Жалелов, известный под псевдонимом Скриптонит, опубликовал сторис в Instagram, где пожаловался на отсутствие воды в Алматы. По словам исполнителя, воды не будет еще неделю.

В сторис рэпер выложил скриншот переписки. В пересланном сообщении говорится, что воды не будет еще неделю. Якобы об этом сообщил начальник аварийной службы.

Также автор сообщения предположил, что станция могла прийти в негодность.

"А это у нас уже третий день нет воды и еще неделю не будет. Как там говорили два дня назад? Мутность в реках?" – написал Скриптонит.

Сторис. Скриншот: instagram.com/real_scrip

Напомним, что в южной части Медеуского района Алматы уже несколько дней ограничена подача воды из-за обрушившегося недавно селя.

В акимате сообщали, что вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

"В июле этого года отмечается аномально жаркая погода за последние 8 лет. Из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдается активное таяние ледников", – говорил и. о. начальника ДЧС Алматы полковник Ерлан Алибеков.

Кроме того, в прошлые выходные из-за осадков и схода селевых потоков на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, в результате водозабор был временно приостановлен.

Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.

В зону ограниченного водоснабжения вошли:

микрорайоны Юбилейный и Тау Самал (Каменское плато);

коттеджный городок "ВИП Алем", ЖК "Европолис";

улицы Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина;

проспект Достык.

Снижение давления воды на сетях наблюдается:

по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского;

на проспектах Достык, Нурмагамбетова, Сахариева;

в микрорайонах Кок-тобе, Самал 1-3, Горный гигант.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2030186-skriptonit-vozmutilsya-otsutstviem-vody-v-odnom-iz-rayonov-almaty/