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Эзотерика
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Жителей двух городов Казахстана предупредили о повышенном уровне загрязнения воздуха

Опубликовано:

Смог над Алматы
Смог над Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В среду, 26 июля, в двух городах Казахстана - Актобе и Алматы - ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как предупредили в госметеослужбе, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) загрязнения воздуха ожидаются в двух городах на западе и на юге Казахстана.

"В Актобе 26 июля и ночью 27 июля метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха", - говорится в сообщении метеорологов.

Такое же предупреждение опубликовано и для жителей Алматы.

Как рассказали санврачи изданию YK-news.kz, при наступлении НМУ происходит накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что неблагоприятно сказывается на состоянии атмосферы и здоровье людей.

В этих условиях знание и применение комплекса профилактических мер по нейтрализации вредных воздействий могут в значительной степени ослабить и даже исключить действие загрязняющих веществ на организм человека, считают медики.

Рекомендации для защиты организма человека при наступлении НМУ:

  • ограничить физическую активность и пребывание на открытом воздухе;
  • закрывать окна и форточки в квартирах;
  • пить кипяченую, очищенную или щелочную минеральную воду без газа, либо чай, а также часто полоскать ротовую полость слабым раствором пищевой соды;
  • в рацион питания включать продукты, содержащие пектин, к таким продуктам относятся вареная свекла, свекольный сок, яблоки, фруктовые кисели, а также витаминные напитки на основе шиповника, клюквы, ревеня, отвары из трав, натуральные соки;
  • употреблять больше овощей и фруктов;
  • увеличить в рационе питания детей потребление цельного молока, кисломолочных продуктов, свежего творога, мяса;
  • для вывода токсических веществ и очистки организма рекомендуется принимать тагансорбент, индигель, тагангель, активированный уголь;
  • долго не находиться на открытом воздухе;
  • не выводить детей в детских садах на прогулку, в школах не проводить физкультуру на открытом воздухе.

Что не так с экологией в казахстанских городах?

Напомним, в декабре прошлого года в Комитете экологического регулирования и контроля МЭГПР РК перечислили самые загрязненные города Казахстана. Из 45 промышленных городов и мегаполисов девять показали высокий уровень загрязнения атмосферы. Это Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент.

В Департаменте экологии по городу Алматы отметили, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в южной столице являются автотранспорт, энергетический и негазифицированный частный сектор.

При этом еще в августе экс-министр экологии Сериккали Брекешев заявил, что запланирован перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 80% к 2025 году. Однако о переводе всех ТЭЦ в мегаполисе на газ также сообщалось еще в 2020 году.

К тому же акимат Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" представили проект нового генплана города до 2040 года. Согласно презентации, для создания ветра необходимо, чтобы в городе были открытые и закрытые пространства. Например, можно организовать сквозные арки, террасы, поднять здания на опоры или грамотно вписать в застройку водные поверхности.

В феврале экологи Астаны сообщали, что цвет смога в столице стал изменяться. По их словам, воздух стал немного чище из-за того, что часть жилых домов подключили к газу.

Между тем премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что подключение населения Астаны к газу остается на низком уровне, из-за чего столица по-прежнему утопает в смоге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030088-zhiteley-dvuh-gorodov-kazahstana-predupredili-o-povyshennom-urovne-zagryazneniya-vozduha/

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