Генпрокуратура сделала заявление после скандала с детским лагерем под Алматы

Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Генеральной прокуратуре сообщили о начале проверок в деятельности государственных, частных и палаточных детских лагерей по всей стране. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Как сообщили в Генпрокуратуре, ссылаясь на данные от министерства просвещения, сегодня в Казахстане действует 848 лагерей, из них 118 государственных, 100 частных, 630 палаточных.

В июне в стране функционировало 10 216 пришкольных лагерей.

"С учетом летнего периода и возможных нарушений прав детей по поручению генпрокурора территориальные прокуроры совместно с уполномоченными органами приступили к проверкам в деятельности государственных, частных и палаточных лагерей.

Проверками планируется охватить условия проживания детей, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, обеспечение питанием и медицинской помощью", – говорится в сообщении надзорного органа.

Отмечается также, что сейчас изучаются вопросы соблюдения законности при проведении закупок услуг по организации детского летнего отдыха на 2023 год.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что прокуратура Алматы уже начала два досудебных расследования после жалоб родителей на детский лагерь, располагавшийся в одном здании с сауной.

Скандал с детским лагерем близ Алматы

Несколько дней назад в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые.

Автор ролика также пожаловался на жару в помещениях, куда распределили детей.

В управлении образования Алматы сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха. В ведомстве пообещали подготовить соответствующий иск.

Между тем в Министерстве просвещения заявили, что после выявления факта была создана оперативная мобильная группа для мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей.

Председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Позже прокуратура Алматы сообщила о начале расследований по двум статьям уголовного кодекса. Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование уголовных дел поручено антикоррупционной службе южной столицы.

А вчера в акимате Алматы сообщили, что после случившегося проверка была проведена во всех детских лагерях южной столицы. Нарушения выявили в двух учреждениях, управление образования направило уведомление о расторжении договоров с этими ТОО. Детей из этих лагерей распределят между другими лагерями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029364-genprokuratura-sdelala-zayavlenie-posle-skandala-s-detskim-lagerem-pod-almaty/