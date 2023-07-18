Временная регистрация автомобилей из стран ЕАЭС стартовала в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

МВД начало временную регистрацию автомобилей, ввезенных в РК из ЕАЭС, которые не легализовали, так как их не сняли с учета в стране прежней регистрации, сообщается на медиапортале Polisia.kz.

Работа по временной регистрации сроком на пять лет автомобилей, ввезенных в Казахстан из стран ЕАЭС до 1 сентября 2022 года, которые не были легализованы из-за имеющихся ограничений, например, они не были сняты с учета, началась в понедельник, 17 июля.

В МВД пояснили, что гражданам была предоставлена отсрочка для решения имеющихся юридических проблем с автомобилями и введения их в правовое поле.

"Для временной регистрации владельцам транспортных средств необходимо обратиться в процессинговый центр управления административной полиции с заявлением и подтверждающими документами для включения VIN-кода автомобиля в список “временной регистрации”. После включения в список "временной регистрации" владелец транспортного средства должен подать заявку на регистрацию автомобиля через портал электронного правительства", - объяснили в полиции.

Проверка в автоматическом режиме занимает 10 минут, добавили в МВД.

При положительном результате в личный кабинет владельца будет направлено уведомление об успешной поверке и о необходимости предоставить транспортное средство на пункт осмотра при Госкорпорации.

На пункте осмотра криминалистом в течение 15 минут проводится сверка номерных агрегатов транспортного средства.

"При положительных результатах сверки владелец по электронной очереди перенаправляется к работнику Госкорпорации для сдачи документов на регистрацию автомобиля, оплачивает госпошлины за ГРНЗ (9 660 тенге) и СРТС (4 313 тенге) и подписывает обязательство о регистрации транспортного средства на пять лет и об обратном его вывозе по истечению указанного срока", - уточнили в МВД.

Исполняющий обязанности заместителя начальника управления КАП МВД РК Алтынбек Жамалиев добавил, что оригиналы регистрационных документов и государственные регистрационные номерные знаки хранятся по месту регистрации транспортного средства в филиале Госкорпорации до истечения срока временной регистрации.

После, как отметили в МВД, в особых отметках в свидетельстве о регистрации указывается запись без права отчуждения и выезда за пределы РК, срок действия регистрации, а также данные прежнего иностранного владельца автомобиля.

Временно зарегистрировать свое авто владелец может только на пять лет.

По истечению срока действия временного учета государственная регистрация транспортного средства прекращается автоматически.

Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и государственные номерные знаки РК, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства.

В случае, если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и казахстанцы примут решение осуществить их первичную регистрацию в стране, то на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге и без взимания утилизационного платежа.

Напомним, что легализация иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября 2022 года, стартовала 23 января и завершилась 1 июля.

Ранее в МВД рассказали, кто может легализовать свое авто после 1 июля, а также как это сделать.

Позже полицейские предупредили о том, что легализации ввезенных после 1 сентября 2022 года авто в Казахстане не будет. Казахстанцам напомнили, что 12 января 2023 года автострахование иностранных автомобилей гражданами Казахстана не допускается, а за управление автотранспортом без полиса обязательного автострахования предусмотрен штраф.

Также представители МВД рассказали, что делать владельцам ввезенных в Казахстан иностранных авто, которые они не смогли снять с учета в ЕАЭС. В ведомстве пояснили, что с 17 июля будет дан старт временной регистрации таких авто. Автомобилистам дали один месяц на решение юридических проблем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029155-vremennaya-registratsiya-avtomobiley-iz-stran-eaes-startovala-v-kazahstane/