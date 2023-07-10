Клубы дыма в Балхаше сняли на видео: в акимате объяснили ситуацию

Ремонт дороги. Скриншот: instagram.com/denski_blog

В социальных сетях появилось видео взрыва на дороге, снятое, по словам пользователей, на территории Балхаша. В городском акимате данную информацию опровергли, передает StopFake.kz.

Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте пользователя с ником denski_blog. В описании к ролику говорится, что видео распространяют в соцсетях и некоторые утверждают, что это взрыв, произошедший в Балхаше.

В акимате информацию об этом опровергли.

"Ни в Балхаше, ни в его окрестностях никаких взрывов не было, обстановка в городе спокойная", — сообщил пресс-секретарь акима Балхаша Темирлан Игембай.

При этом клубы дыма, которые были запечатлены на видео, — плановые работы в рамках реконструкции дороги.

"На участке реконструкции отрезка автодороги "Балхаш – Бурылбайтал", лот-3, км 1955-2005 проведены буровзрывные работы согласно проекту. На данном участке производилась выемка из скального грунта", — рассказали в пресс-службе комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Напомним, ранее в Казнете появились кадры перевозки военной техники в Алматы. В связи с этим среди казахстанцев распространился слух, что таким образом ее поставляют в Россию. В министерстве обороны информацию опровергли, пояснив, что на этом видео запечатлено передвижение военной техники в Алматы после проведения плановых занятий по боевой подготовке.

Такой же фейк распространился среди казахстанцев в октябре прошлого года и месяцев позже – в декабре.

Несколько месяцев назад наши граждане поверили в актуальность карты общими территориями Казахстана и Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028091-kluby-dyma-v-balhashe-snyali-na-video-v-akimate-obyasnili-situatsiyu/