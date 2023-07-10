Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Клубы дыма в Балхаше сняли на видео: в акимате объяснили ситуацию

Опубликовано:

Ремонт дороги
Ремонт дороги. Скриншот: instagram.com/denski_blog

В социальных сетях появилось видео взрыва на дороге, снятое, по словам пользователей, на территории Балхаша. В городском акимате данную информацию опровергли, передает StopFake.kz.

Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте пользователя с ником denski_blog. В описании к ролику говорится, что видео распространяют в соцсетях и некоторые утверждают, что это взрыв, произошедший в Балхаше.

В акимате информацию об этом опровергли.

"Ни в Балхаше, ни в его окрестностях никаких взрывов не было, обстановка в городе спокойная", — сообщил пресс-секретарь акима Балхаша Темирлан Игембай.

При этом клубы дыма, которые были запечатлены на видео, — плановые работы в рамках реконструкции дороги.

"На участке реконструкции отрезка автодороги "Балхаш – Бурылбайтал", лот-3, км 1955-2005 проведены буровзрывные работы согласно проекту. На данном участке производилась выемка из скального грунта", — рассказали в пресс-службе комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Напомним, ранее в Казнете появились кадры перевозки военной техники в Алматы. В связи с этим среди казахстанцев распространился слух, что таким образом ее поставляют в Россию. В министерстве обороны информацию опровергли, пояснив, что на этом видео запечатлено передвижение военной техники в Алматы после проведения плановых занятий по боевой подготовке.

Такой же фейк распространился среди казахстанцев в октябре прошлого года и месяцев позже – в декабре.

Несколько месяцев назад наши граждане поверили в актуальность карты общими территориями Казахстана и Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028091-kluby-dyma-v-balhashe-snyali-na-video-v-akimate-obyasnili-situatsiyu/

Автор: Айбекова Сауле
Клубы дыма в Балхаше сняли на видео: в акимате объяснили ситуацию

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.