Клубы дыма в Балхаше сняли на видео: в акимате объяснили ситуацию
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В социальных сетях появилось видео взрыва на дороге, снятое, по словам пользователей, на территории Балхаша. В городском акимате данную информацию опровергли, передает StopFake.kz.
Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте пользователя с ником denski_blog. В описании к ролику говорится, что видео распространяют в соцсетях и некоторые утверждают, что это взрыв, произошедший в Балхаше.
В акимате информацию об этом опровергли.
"Ни в Балхаше, ни в его окрестностях никаких взрывов не было, обстановка в городе спокойная", — сообщил пресс-секретарь акима Балхаша Темирлан Игембай.
При этом клубы дыма, которые были запечатлены на видео, — плановые работы в рамках реконструкции дороги.
"На участке реконструкции отрезка автодороги "Балхаш – Бурылбайтал", лот-3, км 1955-2005 проведены буровзрывные работы согласно проекту. На данном участке производилась выемка из скального грунта", — рассказали в пресс-службе комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Напомним, ранее в Казнете появились кадры перевозки военной техники в Алматы. В связи с этим среди казахстанцев распространился слух, что таким образом ее поставляют в Россию. В министерстве обороны информацию опровергли, пояснив, что на этом видео запечатлено передвижение военной техники в Алматы после проведения плановых занятий по боевой подготовке.
Такой же фейк распространился среди казахстанцев в октябре прошлого года и месяцев позже – в декабре.
Несколько месяцев назад наши граждане поверили в актуальность карты общими территориями Казахстана и Китая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028091-kluby-dyma-v-balhashe-snyali-na-video-v-akimate-obyasnili-situatsiyu/