Видео с военной техникой в Алматы объяснили в Минобороны

Военная техника. Кадр из видео: stopfake.kz

В соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлена перевозка военной техники по Алматы. В Министерстве обороны порталу Stopfake объяснили, зачем перевозят технику.

Видеоролик, активно распространяющийся в Казнете, был снят в Алматы 26 апреля.

Как пишет портал, некоторые пользователи предполагают, что таким образом технику поставляют в Россию.

В Министерстве обороны Казахстана опровергли эту информацию.

"На данном видео запечатлено передвижение военной техники из центрального региона страны в Алматы после проведения плановых занятий по боевой подготовке.

В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в Сети нередко появляются слухи об отправке военной техники из Казахстана в Россию или Украину. Минобороны РК не раз опровергало подобную информацию.

Так, например, в феврале этого года в Сети появились сообщения, якобы Казахстан поставил военную технику Украине. Эта информация не подтвердилась.

А в конце прошлого года российских СМИ начал распространять информацию о запуске беспилотника военных сил Украины (ВСУ) с территории Казахстана. В МО РК информацию назвали недостоверной.

В начале декабря прошлого года в Казнете появилось очередное видео, на котором запечатлена якобы отправка танков из Алматы в Россию. На самом деле, как сообщили в Минобороны, бронетехнику после капитального ремонта направляли в воинские части Вооруженных сил РК для дальнейшей эксплуатации.

Напомним, что в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность за распространение ложной информации.

Согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (345 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно части 2 этой статьи, то же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018744-video-s-voennoy-tehnikoy-v-almaty-obyasnili-v-minoborony/