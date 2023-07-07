Маршруты автобусов и троллейбусов в Алматы изменят из-за ремонта на проспекте Абая
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В связи с проведением ремонта на участке по проспекту Абая в Алматы некоторые из маршрутов изменят движение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Из-за среднего ремонта по проспекту Абая, а именно на участке от улиц Тлендиева до Розыбакиева, временно изменили схемы движения следующих маршрутов.
Изменения приведены ниже. Они вступят в силу завтра, 8 июля.
Автобусные маршруты
№34
- в северном направлении: проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – проспект Абая – далее по схеме;
- в западном направлении: проспект Абая – улица Розыбакиева – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
№70
- в южном направлении: улица Тургут Озала – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – далее по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№25
- в южном направлении: проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – проспект Абая – далее по схеме;
- в западном направлении: проспект Абая – улица Розыбакиева – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
№128
- в северном направлении: проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Жарокова – проспект Абая – далее по схеме;
- в западном направлении: проспект Абая – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
№118
- в восточном направлении: проспект Абая – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Жарокова – проспект Абая – далее по схеме;
- в западном направлении: проспект Абая – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – проспект Абая – далее по схеме.
№3
- в северном направлении: проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – проспект Абая – далее по схеме;
- в западном направлении: проспект Абая – улица Розыбакиева – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – далее по схеме.
№92
- в восточном направлении: проспект Абая – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Жарокова – проспект Абая – далее по схеме;
- в западном направлении: проспект Абая – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – проспект Абая – далее по схеме.
№65
- в северном направлении: улица Толе би – улица Жарокова – проспект Абая – далее по схеме;
- в обратном направлении: без изменений.
№57
- в восточном направлении: проспект Абая – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Жарокова – проспект Абая – далее по схеме;
- в западном направлении: проспект Абая – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – проспект Абая – по схеме.
№120А
- в южном направлении: улица Тургут Озала – улица Толе би – улица Жарокова – проспект Абая – далее по схеме;
- в обратном направлении: без изменений.
Троллейбусы
№5
- в южном направлении: улица Саина – улица Жандосова – улица Ауэзова – проспект Абая.
№25
- в восточном направлении: проспект Абая – проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Ауэзова – проспект Абая – далее по схеме.
Добавим, что средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них.
При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027844-marshruty-avtobusov-i-trolleybusov-v-almaty-izmenyat-iz-za-remonta-na-prospekte-abaya/