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Маршруты автобусов и троллейбусов в Алматы изменят из-за ремонта на проспекте Абая

Опубликовано:

Автобусы
Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В связи с проведением ремонта на участке по проспекту Абая в Алматы некоторые из маршрутов изменят движение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Из-за среднего ремонта по проспекту Абая, а именно на участке от улиц Тлендиева до Розыбакиева, временно изменили схемы движения следующих маршрутов.

Изменения приведены ниже. Они вступят в силу завтра, 8 июля.

Автобусные маршруты

№34

  • в северном направлении: проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – проспект Абая – далее по схеме;
  • в западном направлении: проспект Абая – улица Розыбакиева – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – далее по схеме.

№70

  • в южном направлении: улица Тургут Озала – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – далее по схеме;
  • в обратном направлении – без изменений.

№25

  • в южном направлении: проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – проспект Абая – далее по схеме;
  • в западном направлении: проспект Абая – улица Розыбакиева – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – далее по схеме.

№128

  • в северном направлении: проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Жарокова – проспект Абая – далее по схеме;
  • в западном направлении: проспект Абая – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – далее по схеме.

№118

  • в восточном направлении: проспект Абая – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Жарокова – проспект Абая – далее по схеме;
  • в западном направлении: проспект Абая – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – проспект Абая – далее по схеме.

№3

  • в северном направлении: проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – проспект Абая – далее по схеме;
  • в западном направлении: проспект Абая – улица Розыбакиева – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – далее по схеме.

№92

  • в восточном направлении: проспект Абая – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Жарокова – проспект Абая – далее по схеме;
  • в западном направлении: проспект Абая – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – проспект Абая – далее по схеме.

№65

  • в северном направлении: улица Толе би – улица Жарокова – проспект Абая – далее по схеме;
  • в обратном направлении: без изменений.

№57

  • в восточном направлении: проспект Абая – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Жарокова – проспект Абая – далее по схеме;
  • в западном направлении: проспект Абая – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – проспект Абая – по схеме.

№120А

  • в южном направлении: улица Тургут Озала – улица Толе би – улица Жарокова – проспект Абая – далее по схеме;
  • в обратном направлении: без изменений.

Троллейбусы

№5

  • в южном направлении: улица Саина – улица Жандосова – улица Ауэзова – проспект Абая.

№25

  • в восточном направлении: проспект Абая – проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Ауэзова – проспект Абая – далее по схеме.

Добавим, что средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них.

При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027844-marshruty-avtobusov-i-trolleybusov-v-almaty-izmenyat-iz-za-remonta-na-prospekte-abaya/

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