Движение по Бурундайскому шоссе ограничат до начала августа в Алматы

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В Алматы ограничат движение по Бурундайскому шоссе в связи с прокладкой водопровода и канализационных сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления энергетики и водоснабжения города.

По информации управления, с 5 июля по 3 августа в Алатауском районе Алматы будет закрыто движение для машин по улице Бурундайское шоссе – от улицы Барыс до улицы Жаужурек.

Как пояснили в ведомстве, движение по данному отрезку будет ограничено в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения работ по строительству сетей водопровода и канализации. По окончании будет завершена прокладка 3,5 км сетей водопровода и 2,8 км канализационной сети. Всего проектом будет охвачено 2,5 тыс. жителей Алатауского района, которые будут обеспечены бесперебойной работой сетей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Управления энергетики и водоснабжения города Алматы попросили жителей и гостей южной столицы отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Также в ведомстве сообщили, что всего в текущем году планируется строительство 108,4 км водопроводных и канализационных сетей (81,1 км водопровод и 27,3 км канализация) по 20 объектам, что позволит увеличить доступ населения к централизованному водоснабжению до 99,2%.

Кроме того, внесены изменения в схемы следующих маршрутов:

№124 – в южном направлении – улица Жаужурек – улица Бауыржана Момышулы – улица вдоль Бака – улица Мамбетова – далее по схеме;

№124 – в северном направлении – улица Мамбетова – улица вдоль Бака – улица Бауыржана Момышулы – улица Жаужурек – далее по схеме.

№81 – в южном направлении – улица Центральная – улица Бауыржана Момышулы – улица вдоль Бака – далее по схеме;

№81 – в северном направлении – улица вдоль Бака – улица Бауыржана Момышулы – улица Центральная – улица Жаужурек;

№10А – в южном направлении – улица Жаужурек – улица Бауыржана Момышулы – улица вдоль Бака – улица Мамбетова – далее по схеме;

№10А – в обратном направлении без изменений;

№10 – в северном направлении – улица Мамбетова – улица вдоль Бака – улица Бауыржана Момышулы – улица Жаужурек – далее по схеме;

№10 – в обратном направлении без изменений.

Напомним, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы, а именно:

в Медеуском районе закроют проезд по улице Кажымукана (от улицы Госпитальная до проспекта Достык).

в Бостандыкском районе движение приостановят по улице Гагарина (от улицы Ходжанова до улицы Ескараева), по улице Ескараева (от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева).

в Жетысуском районе закроют проезд по северной стороне проспекта Райымбека (от улицы Байзакова до улицы Казакова), далее по улице Казакова (от проспекта Райымбека до улицы Бродского).

в Ауэзовском районе проезд закроют по западной стороне улицы Малая Саина (между улицей Улугбека и Шаляпина).

А движение по Аль-Фараби в районе Есентая ограничат на все лето. Жителей и гостей города попросили корректировать свой маршрут заранее.

С 30 июня в связи с обвалом грунта после работ по реконструкции тепловых сетей по проспекту Гагарина, на участке от улицы Ескараева до улицы Ходжанова временно внесены изменения в схему движения маршрутов троллейбусов №1 и №9.

Также будет временно ограничено движение по проспектам Аль-Фараби и Абая до 5 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027551-dvizhenie-po-burundayskomu-shosse-ogranichat-do-avgusta-iz-za-prokladki-vodoprovoda/