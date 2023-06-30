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Схему движения маршрутов двух троллейбусов изменили в Алматы из-за обвала грунта

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Троллейбус едет по дороге
Троллейбус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы в связи с обвалом грунта с 30 июня внесли изменения в схему движения двух троллейбусов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности города.

Как сообщили в управлении, с 30 июня в связи с обвалом грунта после работ по реконструкции тепловых сетей по проспекту Гагарина, на участке от улицы Ескараева до улицы Ходжанова временно внесены изменения в схему движения маршрутов троллейбусов №1 и №9.

"Троллейбусы будут курсировать по направлению улицы Тимирязева, запад – Розыбакиева, юг – Березовского, восток – Гагарина, север и далее по маршруту", – добавили в Управлении городской мобильности Алматы.

Напомним, сегодня ранее сообщалось, что в период с 1 по 3 июля по проспекту Абая будут проводиться ремонтные работы, из-за чего движение по одному из участков перекроют.

Кроме того, в связи с ограничением движения внесены изменения в схемы движения троллейбусных маршрутов №№25, 9, 19, 11.

Также из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы, а именно:

  • в Медеуском районе закроют проезд по улице Кажымукана (от улицы Госпитальная до проспекта Достык).
  • в Бостандыкском районе движение приостановят по улице Гагарина (от улицы Ходжанова до улицы Ескараева), по улице Ескараева (от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева).
  • в Жетысуском районе закроют проезд по северной стороне проспекта Райымбека (от улицы Байзакова до улицы Казакова), далее по улице Казакова (от проспекта Райымбека до улицы Бродского).
  • в Ауэзовском районе проезд закроют по западной стороне улицы Малая Саина (между улицей Улугбека и Шаляпина).

А движение по Аль-Фараби в районе Есентая ограничат на все лето. Жителей и гостей города попросили корректировать свой маршрут заранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027048-shemu-dvizheniya-marshrutov-dvuh-trolleybusov-izmenili-v-almaty-iz-za-obvala-grunta/

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