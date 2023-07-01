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Движение по проспектам Аль-Фараби и Абая в Алматы будет временно ограничено

Опубликовано:

Знак "Дорожные работы"
Знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы будет временно ограничено движение по проспектам Аль-Фараби и Абая, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности города.

"В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 23:00 2 июля до 06:00 4 июля в дневное и ночное время будет полностью перекрыто движение по проспекту Аль-Фараби – от улицы Рыскулбекова до проспекта Дулати. Объезд будет обеспечен по Аскарова, Торайгырова, Мустафина, дублеру улицы Саина", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, движение также будет ограничено полностью по проспекту Абая – от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева – с 23:00 3 июля до 06:00 5 июля в дневное и ночное время. Объезд будет обеспечен по улицам Есенжанова, Сатпаева, Тлендиева, Брусиловского, Тургут Озала.

​Отмечается, что ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – добавили в управлении.

Напомним, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы, а именно:

  • в Медеуском районе закроют проезд по улице Кажымукана (от улицы Госпитальная до проспекта Достык).
  • в Бостандыкском районе движение приостановят по улице Гагарина (от улицы Ходжанова до улицы Ескараева), по улице Ескараева (от улицы Гагарина до улицы Розыбакиева).
  • в Жетысуском районе закроют проезд по северной стороне проспекта Райымбека (от улицы Байзакова до улицы Казакова), далее по улице Казакова (от проспекта Райымбека до улицы Бродского).
  • в Ауэзовском районе проезд закроют по западной стороне улицы Малая Саина (между улицей Улугбека и Шаляпина).

А движение по Аль-Фараби в районе Есентая ограничат на все лето. Жителей и гостей города попросили корректировать свой маршрут заранее.

Кроме того, в период с 1 по 3 июля по проспекту Абая будут проводиться ремонтные работы, из-за чего движение по одному из участков перекроют. В связи с ограничением движения внесены изменения в схемы движения троллейбусных маршрутов №№25, 9, 19, 11.

С 30 июня в связи с обвалом грунта после работ по реконструкции тепловых сетей по проспекту Гагарина, на участке от улицы Ескараева до улицы Ходжанова временно внесены изменения в схему движения маршрутов троллейбусов №1 и №9.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027128-dvizhenie-po-prospektam-al-farabi-i-abaya-v-almaty-budet-vremenno-ogranicheno/

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