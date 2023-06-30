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Движение по проспекту Абая ограничат в Алматы

Опубликовано:

Троллейбус остановился
Троллейбус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В период с 1 по 3 июля в Алматы по проспекту Абая будут проводиться ремонтные работы, из-за чего движение по одному из участков перекроют, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Так, 1 июля с 00:00 до 06:00 на выделенной полосе по проспекту Абая будут проводиться работы по укладке асфальта без перекрытия движения.

"А с 1 по 3 июля с 23:00 до 06:00 – также в ночное время – в связи с проведением среднего ремонта будет полностью ограничено движение по северной стороне проспекта Абая от проспекта Достык до проспекта Назарбаева.

2 и 3 июля движение по указанному участку будет полностью ограничено", – говорится в сообщении городского акимата.

В связи с ограничением движения внесены изменения в схемы движения троллейбусных маршрутов:

  • маршрут №25: проспект Абая (восток) – улица Желтоксан (север) – улица Гоголя (восток) – ПКИО – улица Гоголя (запад) – улица Наурызбай батыра (юг) – проспект Абая (запад) и далее по маршруту;
  • маршруты №11 и №19: проспект Абая (восток) – улица Желтоксан (север) – улица Гоголя (восток) – ПКИО – улица Гоголя (запад) – улица Калдаякова (север) – проспект Жибек жолы (запад) – улица Пушкина (юг) – улица Гоголя (запад) – улица Наурызбай батыра (юг) – проспект Абая (запад) и далее по маршруту;
  • маршрут №9: улица Байтурсынова (север) – проспект Абая (восток) – улица Желтоксан (север) – улица Гоголя (восток) – ПКИО – улица Гоголя (запад) – улица Калдаякова (север) – проспект Жибек жолы (запад) – улица Пушкина (юг) – улица Гоголя (запад) – улица Наурызбай батыра (юг) – улица Кабанбай батыра запад и далее по маршруту .

Кроме того, как сообщается, будет ограничено движение автотранспорта по улице Кунаева от улицы Курмангазы до проспекта Абая.

Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год.

Добавим, что средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них.

При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027018-dvizhenie-po-prospektu-abaya-ogranichat-v-almaty/

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