Массовую давку из-за подарков сняли на видео в Атырау

Место событий. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_kuljinka

В Сети появилось видео давки во время раздачи подарков на площади в Атырау. Ситуацию прокомментировали в региональной службе коммуникаций Атырауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Судя по кадрам, давка произошла возле юрт, где жителям Атырау раздавали презенты. При этом можно услышать истошный крик женщины.

Пользователи раскритиковали сложившуюся ситуацию.

"Когда организаторы научатся направлять движение людей и следить, чтобы не было давки? Каждый год одно и то же, такие новости давно уже не удивляют", "Позор какой!", "Когда детям раздают сладости, они себя так не ведут. Позорище, конечно! Что за вопли?!", "Что за крики? Стыдно!" - пишут комментаторы.

Как рассказали в РСК Атырауской области, столпотворение произошло 28 июня на площади Исатая и Махамбета во время празднования Курбан айта.

"Были организованы 14 юрт. В некоторых из них детям раздавали подарки (сладости). Подарков было около 1000. Во время их раздачи произошла небольшая очередь. За помощью к медицинским работникам и сотрудникам правоохранительных органов никто не обращался. Пострадавших в этой ситуации нет. После данного инцидента волонтеры вышли из юрт и продолжили раздачу подарков на площади, чтобы избежать давки", - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что в Казахстане периодически возникают столпотворения и давки.

Так, например, в Шымкенте давка случилась из-за того, что в торговом доме проводили акцию по продаже одежды со скидками. К счастью, никто не пострадал. Полицейские установили организатора мероприятия и привлекли к административной ответственности.

А кызылординцы подрались за бесплатный плов на конкурсе в честь Дня города. Одну из женщин-поваров ударили по голове поварешкой, ей вызвали медиков. На помощь стражам порядка прибыло подкрепление. Только через час после инцидента толпа начала успокаиваться.

В Уральске давка случилась у входа в супермаркет в очереди за сахаром. Люди сносили друг друга с ног. Это произошло, когда в Казахстане наблюдался сахарный ажиотаж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026806-massovuyu-davku-iz-za-podarkov-snyali-na-video-v-atyrau/