Давка в очереди за сахаром попала на видео в Уральске

Кадр из видео: t.me/uralsk404

В Уральске снова возник ажиотаж из-за сахара. У входа в супермаркет образовалась давка. Люди сносили друг друга с ног. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает "Мой город".

В соцсетях появилось видео, снятое в одном из супермаркетов Уральска. На кадрах видно, как люди сначала толкаются в очереди у входа в торговый зал, а затем толпа устремляется в помещение.

При этом некоторые падают, но на них никто не обращает внимания. В самом торговом зале выясняется, что сахар уже раскуплен.

В пресс-службе акима Уральска сообщили, что принимаются меры по налаживанию поставок данного продукта. Так, посредством АО "НК "Продкорпорация" регион получил 204 тонны удешевленного сахарного песка, который был реализован в торговые сети Уральска и районы области.

Кроме того, произведена оплата 6 вагонов сахара в объеме 408 тонн. При этом отпускная цена отечественных сахарных заводов составляет 450 тенге за кг. В настоящее время три вагона (204 тонны) отгружено и находятся в пути, еще три вагона будут загружены и отправлены в ближайшее время. С заводов дополнительно планируется выделить для потребности региона 408 тонн.

Сейчас продажа сахара для жителей осуществляется в крупных торговых сетях по ценам от 370 до 442 тенге за кг.

В ведомстве добавили, что магазины региона установили ограничения в реализации продукции. Количество сахара, продаваемого одному покупателю, не должно превышать объем от 1 до 3 кг в одни руки.

Напомним, в марте в регионах Казахстана также наблюдался сахарный ажиотаж. Однако буквально вчера в Минсельхозе заявили, что дефицита нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971467-davka-v-ocheredi-za-saharom-popala-na-video-v-uralske/