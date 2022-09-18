Кызылординцы подрались за бесплатный плов на конкурсе в честь Дня города (видео)

Толпа людей на конкурсе плова в Кызылорде. Кадр из видео: instagram.com/kyzylordatoday

В честь Дня города в Кызылорде был организован конкурс плова. В нем соревновались 40 участников. Приготовленными блюдами угощали жителей города, которые успели устроить потасовку за бесплатный плов.

Видео с мероприятия в Кызылорде опубликовали в одном из местных Instagram-сообществ. На записи можно заметить, как огромная толпа людей напирает на столы, за которыми стоят участники конкурса. Люди кричат, толкаются и тянут руки за своей порцией плова.

Как сообщает издание Inbusiness.kz, плов готовили на площади Сыр ана, рядом с областным акиматом.

40 казанов c готовым пловом разместили на двух площадках, окруженных столами и металлическими ограждениями. Присутствовали полицейские и нацгвардия.

Через какое-то время каждую площадку окружила толпа людей. Отмечается, что еще до раздачи порций, уже происходила давка и ссоры в толпе. Планировалось, что плов разложат в пластиковую посуду и раздадут людям, чтобы они спокойно поели за установленными неподалеку столами.

В какой-то момент, одну из женщин поваров ударили по голове поварешкой – ей вызвали скорую помощь. Как только повара начали раздавать еду, люди стали напирать на столы и забор. На помощь полицейским прибыло подкрепление.

Только через час толпа начала успокаиваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988353-kyzylordintsy-podralis-za-besplatnyy-plov-na-konkurse-v-chest-dnya-goroda-video/