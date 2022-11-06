Давку возле одного из ТД Шымкента сняли на видео

Давка у ТД. Кадр из видео с места событий: instagram.com/shymkent.city

Давка у дверей одного из торговых домов произошла в минувшую субботу в Шымкенте - люди устроили ее из-за акции, проводимой в одном из магазинов, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места событий опубликовали в паблике shymkent.city в Instagram. Автор ролика указал, что давка случилась из-за того, что в ТД проводили акцию по продаже одежды со скидками. Также автор напомнил пользователям о недавней трагедии в Сеуле, которая тоже случилась из-за давки.

Официальный представитель Департамента полиции Шымкента Салтанат Каракозова прокомментировала произошедшее.

По ее словам, 5 ноября в ТД на улице Тауке хана владелец магазина действительно устроил акцию по продаже спортивной одежды по низким ценам.

"В связи с этим произошло массовое скопление местных жителей. В результате при открытии заведения произошла давка. Пострадавших нет. На сегодня полицейскими Енбекшинского РУП установлен владелец, местный житель. Он будет привлечен к административной ответственности", - сообщила Каракозова.

Напомним, что во время давки в Сеуле в Хэллоуин погибли более 150 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995928-davku-vozle-odnogo-iz-td-shymkenta-snyali-na-video/