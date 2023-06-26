Еще пять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане из-за ремонта

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане в связи с ремонтными работами изменены схемы движения пяти автобусных маршрутов, об этом сегодня сообщает City Transportation Systems на своей официальной Instagram-странице.

До завершения ремонтных работ будут временно изменены схемы движения маршрутов №№ 304, 315, 316, 322.

Также изменится схема движения маршрута №72.

Ниже можно ознакомиться с измененными схемами движения.

В City Transportation Systems призвали жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с 21 по 26 июня участок по улице Ш. Валиханова от улиц Кенесары до Иманова перекрыт для транспорта из-за ремонта дорог.

С 23 июня до 5 июля частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Мангилик Ел от улицы Хусейн бен Талал до улицы Ф.Онгарсыновой.

А с 12 июня до 1 сентября частично ограничили движение для автотранспорта:

вдоль улицы Ш. Калдаякова на участке от моста через реку Есиль до проспекта Тауелсиздик;

по проспекту Тауелсиздик от улицы Ж. Нажимеденова до улицы Панфилова, на пересечении улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик.

На прошлой неделе в Астане сразу 15 автобусных маршрутов временно изменили схемы движения.

Кроме того, сообщалось, что участок улицы Валиханова в Астане полностью перекрыли для проведения работ по среднему ремонту дорожного полотна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026417-esche-pyat-avtobusnyh-marshrutov-izmenili-shemy-dvizheniya-v-astane-iz-za-remonta/