Часть проспекта Мангилик Ел в Астане закроют на ремонт почти на две недели

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане с завтрашнего дня будет частично закрыт проезд по одному из участков проспекта Мангилик Ел. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.

"С 23 июня по 5 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Хусейн бен Талал до улицы Ф.Онгарсыновой", – говорится в сообщении.

Работы проводят специалисты столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Отмечается, что проведение ремонта согласовано с Управлением административной полиции ДП Астаны.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов и пробок на дорогах.

Напомним, что в Астане ограничения движения для транспорта ввели еще на ряде улиц из-за ремонтных работ.

Так, с 21 по 26 июня участок по улице Ш. Валиханова от улиц Кенесары до Иманова перекрыт для транспорта из-за ремонта дорог.

С 14 по 24 июня будет полностью перекрыто движение на участке – от улицы Сусамыр до улицы К.Кеменгерулы.

А с 12 июня до 1 сентября частично ограничили движение для автотранспорта:

вдоль улицы Ш. Калдаякова на участке от моста через реку Есиль до проспекта Тауелсиздик;

по проспекту Тауелсиздик от улицы Ж. Нажимеденова до улицы Панфилова, на пересечении улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик.

Кроме того, сегодня сообщалось, что до завершения ремонтных работ в Астане временно изменены схемы движения маршрутов №12, 17, 21, 26, 32, 35, 36, 44, 46, 50, 53, 54, 300, 305, 312.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025989-chast-prospekta-mangilik-el-v-astane-zakroyut-na-remont-pochti-na-dve-nedeli/