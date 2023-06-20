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Участок улицы в центре Астаны перекроют для транспорта из-за ремонта

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В связи с ремонтом дорожного полотна по улице Валиханова в Астане полностью перекроют движение для транспорта, сообщает центр мониторинга и оперативного реагирования акимата в своем Telegram-канале.

"По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляем о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ш. Валиханова от улиц Кенесары до А. Иманова", – говорится в сообщении.

В связи с этим с 21 по 26 июня будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать маршрут, чтобы избежать заторовых ситуаций на дорогах.

Участок улицы в Астане
Участок улицы в Астане. Скриншот: 2gis.kz/astana

На сайте ИПС "Адилет" говорится, что средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025592-uchastok-ulitsy-v-tsentre-astany-perekroyut-dlya-transporta-iz-za-remonta/

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