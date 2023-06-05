Вдоль одной из улиц в Астане частично перекроют движение до конца лета

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Из-за ремонтных работ движение для автотранспорта на все лето частично перекроют движение вдоль одной из улиц в Астане, сообщается в Facebook-профиле City Transportation Systems.

В CTS рассказали, что из-за проведения работ по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Ш. Калдаякова на перекрестке проспекта Тауелсиздик с 12 июня до 1 сентября частично ограничат движение для автотранспорта:

вдоль улицы Ш. Калдаякова на участке от моста через реку Есиль до проспекта Тауелсиздик;

по проспекту Тауелсиздик от улицы Ж. Нажимеденова до улицы Панфилова;

на пересечении улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик.

Схема перекрытых улиц в Астане. Фото: facebook.com/CityTransportationSystems

Согласно информации на официальном сайте City Transportation Systems, задачами компании являются:

создание новой транспортной системы города Астаны;

повышение мобильности населения столицы;

совершенствование рынка транспортных услуг, обеспечение их доступности, объема и качества;

повышение уровня безопасности и снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду;

обеспечение трудовыми ресурсами и функционирования транспортной системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023415-vdol-odnoy-iz-ulits-v-astane-chastichno-perekroyut-dvizhenie-do-kontsa-leta/