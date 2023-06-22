Сразу 15 автобусных маршрутов временно изменили схемы движения в Астане

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Астанчан предупредили об изменении движения ряда автобусных маршрутов. Сразу 15 автобусов временно будут ездить по-другому, сообщается в официальном Telegram-канале городского центра мониторинга.

По информации ТОО "City Transportation Systems", до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №12, 17, 21, 26, 32, 35, 36, 44, 46, 50, 53, 54, 300, 305, 312.

"С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке. Просим заранее планировать свой маршрут", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Астане ограничения движения для транспорта ввели на ряде улиц из-за ремонтных работ.

Например, с 21 по 26 июня участок по улице Ш. Валиханова от улиц Кенесары до Иманова перекрыт для транспорта из-за ремонта дорог.

С 14 по 24 июня будет полностью перекрыто движение на участке – от улицы Сусамыр до улицы К.Кеменгерулы.

А с 12 июня до 1 сентября частично ограничили движение для автотранспорта:

вдоль улицы Ш. Калдаякова на участке от моста через реку Есиль до проспекта Тауелсиздик;

по проспекту Тауелсиздик от улицы Ж. Нажимеденова до улицы Панфилова, на пересечении улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025871-srazu-15-avtobusnyh-marshrutov-vremenno-izmenili-shemy-dvizheniya-v-astane/