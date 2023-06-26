Движение полностью перекрыли на одной из улиц в Астане

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Участок улицы Валиханова в Астане полностью перекрыли для проведения работ по среднему ремонту дорожного полотна. Об этом сообщается на официальном сайте акимата столицы.

По данным ведомства, в связи с проведением ремонтных работ с 25 по 28 июня полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Валиханова на участке от проспекта Абая до улицы Кенесары.

Подчеркивается, что работы проводятся по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", – говорится в сообщении.

Также сегодня все еще остаются закрытыми участок улицы Московская от проспекта Н.Тлендиева до улицы Бекетай, а также участок улицы Ш.Валиханова от улицы А.Иманова до улицы Кравцова.

Напомним также, что с 23 июня до 5 июля частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Мангилик Ел от улицы Хусейн бен Талал до улицы Ф.Онгарсыновой.

А с 12 июня до 1 сентября частично ограничили движение для автотранспорта:

вдоль улицы Ш. Калдаякова на участке от моста через реку Есиль до проспекта Тауелсиздик;

по проспекту Тауелсиздик от улицы Ж. Нажимеденова до улицы Панфилова, на пересечении улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик.

Кроме того, ранее сообщалось, что до завершения ремонтных работ в Астане временно изменены схемы движения маршрутов №12, 17, 21, 26, 32, 35, 36, 44, 46, 50, 53, 54, 300, 305, 312.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026317-dvizhenie-polnostyu-perekryli-na-odnoy-iz-ulits-v-astane/