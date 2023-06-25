Новый приграничный район появится на востоке Казахстана

Село. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Абайской области появится новый район - в регионе уже начались работы по восстановлению села Маканчи, пришедшего ранее в упадок, сообщает телеканал "Хабар 24".

Как сообщает телеканал, приграничный населенный пункт Маканчи потерял статус райцентра в конце 90-х. После этого село постепенно пришло в упадок. Теперь его будут восстанавливать.

Нурлан Уранхаев, аким области Абай: -

"Судьба приграничных районов стала одним из волнующих вопросов населения. В связи с этим президент объявил, что принял решение о восстановлении Маканчинского района области Абай. Можно смело сказать, что данная инициатива реализуется в рамках концепции "Слышащее государство", - заявил глава региона Нурлан Уранхаев.

В мажилисе подчеркнули, что приграничные районы крайне важны.

"Мы через них граничим с иностранными государствами. И конечно же, там должна быть полная инфраструктура начиная от мобильной связи и заканчивая в целом и школами, больницами. То есть эта земля не должна пустовать, и она должна быть заселена", - заявил депутат мажилиса Самат Нуртаза.

Возвращение статуса района, по мнению депутатов, даст возможность улучшить экономику приграничного региона и решить наболевшие проблемы сельчан.

Отмечается, что с восстановлением региона в область Абай будут входить уже не 8, а 9 районов.

Напомним, в марте 2022 года Токаев в своем послании народу Казахстана объявил о создании двух новых областей – Абайской и Улытауской, а также разделении Алматинской на две части (Алматинскую и Жетысускую).

8 июня 2022 года официально вступил в силу указ главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане трех новых областей.

Административным центром Абайской области стал город Семей, а Усть-Каменогорск остался центром Восточно-Казахстанской области. Акимом нового региона был назначен Нурлан Уранхаев, который занимает этот пост и сейчас.

Тогда же сообщалось, что Абайская область расположится на территории в 185,5 тыс. кв.км. В нее вошли Семей и Курчатов, а также Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский и Урджарский районы.

Усть-Каменогорск и Риддер, а также Глубоковский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Курчумский, Самарский, Тарбагатайский, Уланский, Шемонаихинский районы и район Алтай остиались в составе ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026291-novyy-prigranichnyy-rayon-poyavitsya-na-vostoke-kazahstana/