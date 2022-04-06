Стало известно, как могут разделить Восточно-Казахстанскую область

Семей. Фото: gov.kz

На очередной сессии маслихата Восточно-Казахстанской области обсудили новое административно-территориальное деление региона. Стало известно, какие районы могут войти в Восточно-Казахстанскую область, а какие - в Абайскую, передает Noks.kz.

По новому делению Восточно-Казахстанская область расположится на территории общей площадью 97,8 тыс. кв.км.

Она будет включать Усть-Каменогорск (центр) и Риддер, а также Глубоковский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Курчумский, Самарский, Тарбагатайский, Уланский, Шемонаихинский районы и район Алтай.

Абайская область с центром в Семее охватит территорию в 185,5 тыс. кв.км. В нее включат Семей и Курчатов, а также Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский и Урджарский районы.

Схема: noks.kz

Напомним, в середине марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об инициативе создания новой Абайской области с центром в Семее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963769-stalo-izvestno-kak-mogut-razdelit-vostochno-kazahstanskuyu-oblast/