Улицу Москвина сделают двусторонней в Алматы

Знак. Иллюстративное фото: Elmar Gubisch/Getty Images

На улице Москвина в Алматы введут двустороннее движение вместо одностороннего - это будет сделано в экспериментальном порядке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации ведомства, изменения в существующую схему организации дорожного движения внесут с понедельника, 26 июня, текущего года.

По улице Москвина от улицы Северное кольцо до проспекта Рыскулова будет организовано двухстороннее движение.

До этого она была односторонней.

"Изменение схемы организации дорожного движения на данном участке дороги будет внесено в экспериментальном порядке, по результатам анализа транспортной ситуации совместно с уполномоченным органом будет принято дальнейшее решение. Рекомендуем заблаговременно координировать маршрут передвижения, соблюдать все требования правил дорожного движения РК и руководствоваться дорожными знаками", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Алматы также проводятся дорожные работы на некоторых улицах.

Например, с 6 июня до 1 сентября этого года будет ограничено движение по мосту через реку Есентай. Из-за ограничений на Аль-Фараби возникли дорожные пробки, ведь сейчас движение возможно лишь по двум полосам вместо трех.

Заторы длиной в несколько километров длятся в течение всего дня и сохраняются в позднее вечернее и даже ночное время. Многие горожане жалуются, что теперь стало сложнее добираться до места назначения через проспект, приходится много времени тратить в пробках.

А в ближайшие несколько дней движение по Аль-Фараби ограничат на пересечении с улицей Розыбакиева. Граждан призвали продумать маршрут движения.

Еще Алматы на несколько дней, до 26 июня, ограничили проезд по улице Западный Желтоксан из-за реконструкции магистрального трубопровода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026150-ulitsu-moskvina-sdelayut-dvustoronney-v-almaty/