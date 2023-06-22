Проезд по еще одной улице в Алматы временно ограничат

Дорожные работы. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы на несколько дней ограничат проезд по улице Западный Желтоксан из-за реконструкции магистрального трубопровода. Об этом сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

"С 22:00 23 июня до 7:00 26 июня 2023 года в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта по улице Западный Желтоксан от улицы Ганди в южном направлении до улицы Желтоксан, дом 191, в обоих направлениях.

Временные ограничения связаны с реконструкцией магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Там же попросили горожан с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.

Напомним, ранее в Алматы начался ремонт дорог по проспектам Аль-Фараби и Абая, что привело к образованию заторов на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025876-proezd-po-esche-odnoy-ulitse-v-almaty-vremenno-ogranichat/