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Движение ограничат по проспекту Аль-Фараби из-за ремонта дорог в Алматы

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Знак "Проезд запрещен"
Знак. Иллюстративное фото: Grigorenko/Getty Images

Алматинцев предупредили о временных ограничениях движения автотранспорта по проспекту Аль-Фараби в ближайшие дни, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В связи с проведением среднего ремонта по проспекту Аль-Фараби на пересечении с улицей Розыбакиева будет частично ограничено движение автотранспорта:

  • с 25 по 27 июня с 08:00 до 24:00;
  • с 22:00 28 июня до 06:00 29 июня;
  • с 22:00 29 июня до 06:00 30 июня.

"Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее мы писали о том, что с 6 июня до 1 сентября этого года будет ограничено движение по мосту через реку Есентай. Из-за ограничений на Аль-Фараби возникли дорожные пробки, ведь сейчас движение возможно лишь по двум полосам вместо трех.

Заторы длиной в несколько километров длятся в течение всего дня и сохраняются в позднее вечернее и даже ночное время. Многие горожане жалуются, что теперь стало сложнее добираться до места назначения через проспект, приходится много времени тратить в пробках.

Еще Алматы на несколько дней, до 26 июня, ограничили проезд по улице Западный Желтоксан из-за реконструкции магистрального трубопровода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026136-dvizhenie-ogranichat-po-prospektu-al-farabi-iz-za-remonta-dorog-v-almaty/

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