Пробки длиной в три километра: на возмущения из-за ремонта на Аль-Фараби ответили в "Алматыдорстрой"

Работы на Аль-Фараби. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В начале июня в Алматы начали реконструкцию моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби, из-за чего было ограничено движение. Это привело к образованию заторов на проспекте, передает NUR.KZ.

Как ранее сообщали в акимате, с 6 июня до 1 сентября этого года будет ограничено движение по мосту через реку Есентай. Из-за ограничений на Аль-Фараби возникли дорожные пробки, ведь сейчас движение возможно лишь по двум полосам вместо трех.

Работы на Аль-Фараби. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заторы длиной в несколько километров длятся в течение всего дня и сохраняются в позднее вечернее и даже ночное время.

Многие горожане жалуются, что теперь стало сложнее добираться до места назначения через проспект, приходится много времени тратить в пробках.

Между тем, в ТОО "Алматыдорстрой" объяснили необходимость ремонта в дневное время, а также рассказали, что конкретно планируется сделать на данном участке.

Пробка в 22.31. Скриншот : Яндекс.Карты

Так, на части проспекта меняют бордюры, которые на взгляд обывателя, находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают нареканий. Однако заместитель гендиректора ТОО "Алматыдорстрой" Игорь Соколов рассказал, что в работы по ремонту дороги входит рихтовка и частичная замена бордюров, которые не подлежат ремонту.

"Рихтовка – это снятие бордюра, который сбит в плане, и установка его на место. Во время эксплуатации дороги часто бывают наезды автомобилей, при зимнем содержании – снегоуборочная техника может повредить и сместить бордюры. Они становятся кривыми. Сейчас, чтобы положить новый асфальтобетон, который уже начинает ломаться, мы должны выставить бордюры ровно, так как по ним пойдет следящая система асфальтоукладчика", –сообщил Соколов.

По его словам, уложить новый асфальт невозможно, если бордюры останутся кривыми и будут выстроены в неровную линию.

"Они все кривые, мы снимем, сделаем основание и поставим назад. Новых бордюров не будет. Если не делать рихтовку, дорога будет кривой за счет бордюров. Так не положено", – объяснил замгендиректора.

На вопрос журналиста о том, почему работы не проводятся ночью, Соколов отметил, что уже заложены работы по фрезерованию и укладке асфальтобетона ночью. Для этого через пару недель закроют дорогу.

Планируется перекрывать дорогу только частично, а работы максимально проводить в ночное время, когда поток машин меньше. На данный момент закрыта одна полоса движения.

К слову, работы с бордюрами пройдут по четырем сторонам Аль-Фараби – двум обочинам и с обеих сторон разделительной полосы. По мере продвижения работ, будут изменяться участки улиц с ограниченным движением.

Как рассказали в Управлении городской мобильности Алматы, с учетом климата мегаполиса дороги должны ремонтироваться каждые пять лет. Однако на Аль-Фараби, уверяют в Управлении, ремонт проводился в последний раз в 2010 году.

Весь ремонт планируется завершить до 1 сентября. Всего будет отрихтовано 7 860 метров бордюров из 34,5 км от Торайгырова до проспекта Достык.

Что касается моста через реку Есентай, то там сделана объездная дорога посередине, деревья, высаженные там, перенесли в питомник, рассказали в управлении городской мобильности. Ремонт моста необходим, заявили там, из-за дефектов, которые могут привести к плачевным последствиям.

Кроме того, будут построены два велопешеходных моста по обеим сторонам основного моста, за счет чего расширится и проезжая часть. Там работы ведутся круглосуточно, заверили в управлении.

Затор на Аль-Фараби. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Затор на Аль-Фараби после начала ремонта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Затор на Аль-Фараби. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работы на Аль-Фараби. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В акимате города отмечают, что также по проспекту Аль-Фараби от улицы Аскарова до проспекта Достык, протяженностью более 9 км, начаты работы по среднему ремонту. Проектом предусмотрена реконструкция моста и строительство двух велопешеходных мостов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024711-probki-dlinoy-v-tri-kilometra-na-vozmuscheniya-iz-za-remonta-na-al-farabi-otvetili-v-almatydorstroy/