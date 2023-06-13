Участки еще двух улиц в Астане временно перекроют на ремонт

Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане на ремонт будут временно перекрыты участки двух улиц – Айганым и Токтарова, об этом сегодня сообщает официальный сайт столичного акимата.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начинается средний ремонт дороги по улице Айганым.

В связи с этим с 13 по 15 июня будет полностью перекрыто движение для машин на участке – от улицы К.Мухамедханова до улицы Кыз Жибек.

Участок улицы Айганым. Скриншот: Google Maps

Кроме того, работы по среднему ремонту дороги планируются провести по улице Токтарова, из-за чего с 14 по 24 июня будет полностью перекрыто движение на участке – от улицы Сусамыр до улицы К.Кеменгерулы.

Участок улицы Токтарова. Скриншот: Google Maps

В ведомстве призвали жителей и гостей столицы заранее планировать маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Астане с 8 по 20 июня полностью перекроют движение для автотранспортных средств по улице Тархана в связи с началом ремонтных работ.

Также из-за проведения работ по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Ш. Калдаякова на перекрестке проспекта Тауелсиздик с 12 июня до 1 сентября частично ограничат движение для автотранспорта.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Адилет", средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024563-uchastki-esche-dvuh-ulits-v-astane-vremenno-perekroyut-na-remont/