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Как будут контролировать скорость электросамокатов, рассказали в МВД

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Самокат стоит возле дороги
Самокат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев сегодня в кулуарах сената рассказал, как полицейские будут контролировать скорость электросамокатов, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как стражи порядка будут контролировать скорость электросамокатов, учитывая, что не везде в Астане и Алматы есть камеры, не говоря уже о регионах и селах.

"Не буду скрывать, откровенно скажу, сегодня такой технической возможности у полиции – определять скорость передвижения самоката – практически нет", – признался Кайсар Султанбаев.

Однако, по его словам, в случае ДТП есть технические возможности рассчитать скорость самоката согласно скольжению, пути торможения и так далее.

"Будет назначена специальная судебно-медицинская экспертиза, по ее заключению будет доказана его вина. И будем уже в зависимости от заключения судебно-медицинской экспертизы привлекать к ответственности нарушителя. Пока будет так. Это только начало. В дальнейшем мы вопросы контроля будем дальше смотреть", – заверил глава Комитета административной полиции.

Сегодня депутаты сената одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения" касательно вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств и электросамокатов.

Ранее отмечалось, что данным законопроектом для самокатчиков хотят ввести жесткие ограничения.

Так, в частности, электросамокаты признаются транспортным средством, а самокатчикам хотят разрешить ездить по крайнему правому ряду или автобусной полосе, но с условиями.

"Четко указано, что если на проезжей части, то только с правой стороны. Там должен быть шлем, в ночное время – светоотражающие знаки", – сообщил глава МВД Марат Ахметжанов.

10 мая законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения" приняли депутаты мажилиса. Однако с новыми правилами согласились не все граждане.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие запреты и правила для водителей самокатов и мопедов пропишут в новом законопроекте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025884-kak-budut-kontrolirovat-skorost-elektrosamokatov-rasskazali-v-mvd/

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