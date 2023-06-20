Услуги по недвижимости и земле все еще недоступны в Казахстане

Недвижимость. Иллюстративное фото: pixabay.com

Для казахстанцев остаются недоступны госуслуги по недвижимости и земле. Об этом сообщают представители "Правительства для граждан" в своем официальном Telegram-канале.

"Госкорпорация "Правительство для граждан" информирует население о том, что 20 июня до обеда временно остаются недоступны все виды государственных услуг по линии недвижимого имущества и земельного кадастра", – говорится в сообщении.

Ограничения по-прежнему связаны с переходом государственных баз данных по земле и недвижимости на информационную систему Единый государственный кадастр недвижимости.

Напомним, что оказание услуг было приостановлено с 16 июня. Ранее ожидалось, что сервисы заработают 19 июня, но позже представители госкорпорации предупредили, что и в этот день они будут все еще недоступны.

"Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в компании.

Отметим, что был приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

Это связано это со вторым этапом перехода государственных баз данных по земле и недвижимости на информационную систему Единый государственный кадастр недвижимости.

Добавим, что первый этап работ проходил в начале мая. Тогда прием заявок был приостановлен с 5 по 9 мая.

Как указано в Законе РК "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", недвижимость – это земельные участки, здания, сооружения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

А правовой кадастр – это единый государственный реестр зарегистрированных прав (обременений прав) на недвижимое имущество.

Также отметим, что ранее президент Казахстана подписал закон, касающийся цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025538-uslugi-po-nedvizhimosti-i-zemle-vse-esche-nelzya-poluchit-v-kazahstane/