Услуги по недвижимости все еще будут недоступны в понедельник для казахстанцев

ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 16 июня в Казахстане недоступны услуги по недвижимости. Они должны были заработать завтра, но срок перенесли еще на день, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

"Сообщаем, что в связи с консолидацией (объединением) государственных баз данных по земле и недвижимости на информационной системе Единый государственный кадастр недвижимости 19 июня текущего года ожидается временная недоступность всех видов услуг по линии недвижимости и земельного кадастра", – говорится в сообщении.

Так, на это время приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

"Также сообщаем, что в связи с проведением пуско-наладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов.

Приносим извинения за временные неудобства", – добавили представители ГК "Правительство для граждан".

Напомним, ранее предполагалось, что услуги будут недоступны с 16 по 18 июня. В эти ди проходит второй этап переноса данных на новую информационную систему.

Первый этап работ проходил в начале мая. Тогда прием заявок был приостановлен с 5 по 9 мая.

Как указано в Законе РК "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", недвижимость – это земельные участки, здания, сооружения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

А правовой кадастр – это единый государственный реестр зарегистрированных прав (обременений прав) на недвижимое имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025301-uslugi-po-nedvizhimosti-vse-esche-budut-nedostupny-v-ponedelnik-dlya-kazahstantsev/