Казахстанцы несколько дней не смогут получить услуги по недвижимости и земле

Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В течение трех дней казахстанцы не смогут получить услуги по недвижимости и земле из-за переноса данных в новую информационную систему. Об этом сообщается на официальном сайте МЦРИАП.

Минцифры совместно с МСХ и Минюстом создали единую базу данных по земле и недвижимости в рамках перехода на новую информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" (ЕГКН).

"С 16 по 18 июня текущего года пройдет второй этап переноса данных на новую информационную систему. По этой причине временно будут недоступны услуги по линии недвижимости и земельного кадастра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот этап включает в себя перенос данных с автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК). Ранее проводились работы по переходу с государственной базы данных "Регистр недвижимости" (ГБД РН).

Напомним, что первый этап работ проходил в начале мая. Тогда прием заявок был приостановлен с 5 по 9 мая.

Также в Минцифра подчеркнули, что с внедрением Единого государственного кадастра недвижимости процедура оформления прав на земельный участок станет прозрачной и полностью автоматизированной.

"Преимуществом также является исключение лишних документов (акт выбора, землеустроительный проект, протоколы комиссии). Госакт и техпаспорт будут объединены в единый кадастровый паспорт объекта недвижимости. Кроме того, длительность рассмотрения предоставления земельного участка сокращается с 1 года до 30 дней", – заявили специалисты.

Как указано в Законе РК "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", недвижимость – это земельные участки, здания, сооружения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

А правовой кадастр – это единый государственный реестр зарегистрированных прав (обременений прав) на недвижимое имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025167-kazahstantsy-neskolko-dney-ne-smogut-poluchit-uslugi-po-nedvizhimosti-i-zemle/