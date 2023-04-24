Время, когда госуслуги по недвижимости будут недоступны в ЦОНах, изменили

ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Госуслуги по недвижимости в ЦОНах станут недоступны на меньший срок, чем ожидалось ранее. Об этом сообщается на официальном сайте "Правительства для граждан".

Отмечается, что госкорпорация "Правительство для граждан" продумала новое техническое решение по переходу на систему Единого государственного кадастра недвижимости за максимально короткие сроки.

Ранее сообщалось, что услуги будут недоступны с 26 апреля по 9 мая. Теперь даты изменились.

"Прием заявок будет приостановлен только с 5 по 9 мая. Это сделано для удобства граждан. По сути недоступность услуг будет наблюдаться только один рабочий день. Остальные дни приходятся на праздники. Таким образом, переход с базы данных "Регистр недвижимости" на ЕГКН для населения будет незаметным и безболезненным", – отметил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

В организации также напомнили, что ожидается отключение всех видов услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости, а также прописка по месту жительства.

"Граждане не смогут получить услуги, связанные с землей и недвижимостью также через eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Все остальные услуги будут доступны", – добавили представители "Правительства для граждан".

Как указано в Законе РК "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", недвижимость – это земельные участки, здания, сооружения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

А правовой кадастр – это единый государственный реестр зарегистрированных прав (обременений прав) на недвижимое имущество.

Согласно закону, государственной регистрации в правовом кадастре подлежат возникновение, изменение и прекращение прав (обременении прав) на недвижимое имущество, а также юридические притязания.

"В правовом кадастре не могут быть зарегистрированы ни передача, ни обременение, ни изменение или прекращение права на недвижимое имущество, пока такое право не будет зарегистрировано в порядке, установленном настоящим Законом, за исключением случаев, предусмотренных главой 6 настоящего Закона", – говорится в тексте документа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018015-vremya-kogda-gosuslugi-po-nedvizhimosti-budut-nedostupny-v-tsonah-izmenili/