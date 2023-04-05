Токаев подписал закон о предоставлении земельных участков в электронном формате

Земельные участки. Иллюстративное фото: Frans Lemmens/Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений. Об этом сообщается на .

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Напомним, что проект этого закона был принят депутатами сената 15 марта.

Отмечалось, что целью законопроекта является совершенствование законодательства с помощью цифровизации и перевода в электронный формат госуслуг в сфере:

земельных отношений;

регистрации прав на недвижимое имущество;

градостроительства.

Тем не менее из-за неполного охвата страны интернетом было решено, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения.

Согласно документу, предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться с помощью веб-портала "Электронного правительства" через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Республики Казахстан и иных сведений государственных органов.

Добавим, что граждане Казахстана имеют право получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство бесплатно. Об этом сообщается на официальном сайте "Электронного правительства".

Земельный участок предоставляется в частную собственность в размере 0,10 гектара (10 соток).

"При этом неважно, имеет ли Вы недвижимость – квартиру, дом, гараж, земельный участок. Необходимо учесть и то, что собственником земельного участка можно стать только после освоения земельного участка, то есть после подписания акта о вводе жилого дома в эксплуатацию. Повторное бесплатное предоставление земельных участков для указанной цели не допускается", – отмечают специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015609-tokaev-podpisal-zakon-o-predostavlenii-zemelnyh-uchastkov-v-elektronnom-formate/