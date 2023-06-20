"Там уже свадьба у них": клопы в домах напугали жителей Алматы (видео)

Древесный клоп. Кадр из видео: КТК

Алматинцы жалуются на нашествие клопов – насекомые заползают в дома, несмотря на москитные сетки. Специалисты говорят, что отдельно от клопов деревья не обрабатывают, передает сайт телеканала КТК.

Вот на шторе прямо, вот оно, видите. Вот на окне. Ну, то есть это постоянная история.

Алматинка Ольга Королева рассказала о нашествии клопов в ее квартире. По данным телеканала, женщина борется с ними пылесосом, но через некоторое время незваные гости снова проникают в квартиру.

"Вот на шторе прямо, вот оно, видите. Вот на окне. Ну, то есть это постоянная история. (…) Там вот, видимо, уже свадьба у них. В этой комнате нас живет толпа. Опасения – ну, во-первых, дети. Но, даже если бы детей не было, не нормально жить, когда у тебя весь дом в насекомых. Они же могут и в еду попасть", – пожаловалась она.

По словам горожан, клопы стали совершать активные налеты еще пять лет назад. До этого сильного дискомфорта от назойливых насекомых не чувствовали. Появляются крылатые вредители в конце мая и нервируют горожан до конца лета.

Древесные клопы селятся обычно на деревьях и кустарниках. Часто люди замечают рои насекомых с неприятным запахом во дворах и в палисадниках. Оттуда проникают в дома. Остановить их нашествие невозможно. Не спасают даже москитные сетки. Улицы тоже усыпаны клопами. Передвигаться по городу стало неприятно. Вредители цепляются за волосы и одежду.

"Проблема – она реальная. Потому что даже вот тренажерка (тренажеры во дворах города – прим. ред.): оставил вещи, сыпятся вот эти древесные жучки, или как их там правильно назвать. Когда убьешь, они еще пахнут же, блин, противно.

Мы там подавали заявку на уничтожение, дезинфекцию, скажем так. По-моему, года два как этим никто не занимается", – отметил еще один алматинец.

Как отмечают чиновники, жалобы на клопов поступают, но не больше, чем раньше.

По их информации, деревья в городе обрабатывают по плану – четыре раза за год: с апреля по сентябрь. Дезинсекцию проводят ночью, поскольку в темное время суток средство действует эффективнее. Тем не менее в отдельный вид вредителей клопов не выделяют.

"У нас ведется обработка против вредителей зеленых насаждений, которые именно наносят вред зеленым насаждениям. Как таковые, клопы не наносят вред зеленым насаждениям.

Обработка ведется на всех участках общего пользования, то есть все территории парков, скверов, вдоль улиц, в дворовых территориях и так далее. То есть все общественные пространства у нас обрабатываются согласно графику", – заявил главный специалист Управления экологии и окружающей среды Алматы Нуркен Акмырза.

Специалисты отмечают, что для людей древесные клопы не представляют никакой опасности. При этом жителям, столкнувшимся с нашествием насекомых, рекомендуют обращаться в управление экологии и окружающей среды.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025506-tam-uzhe-svadba-u-nih-klopy-v-domah-napugali-zhiteley-almaty-video/