"Это какая-то катастрофа": на нашествие гнуса пожаловались жители юга Казахстана

Кадр из сюжета: телеканал "Хабар 24"

Жители нескольких районов в Туркестанской области жалуются на нашествие мошек. Люди не могут выйти на улицу с детьми, от насекомых страдает и скот. Но чиновники говорят, что бороться с гнусом в этом году не будут.

Как рассказали жители села Сарыколь корреспондентам телеканала "Хабар 24", из дома они выходят во всеоружии: с москитными масками и полотенцем, чтобы отмахиваться. По-другому нельзя - покусает мошкара.

"Это какая-то катастрофа. Не можем покинуть дома. Все жители покусанные. У многих зуд. Что с этим делать, не знаем. Сегодня благодаря ветру мошек мало, повезло", - рассказывает сельчанин Аширбай Кенжебеков.

"Я работаю в детском саду. Из-за мошек не можем выпустить детей на свежий воздух. Приходится с утра до вечера держать их в помещении. Из-за укусов у малышей появляются болячки. Мы устали от гнуса", - делится другая жительница Сарыколя Замира Мусаева.

Нашествие насекомых начинается с наступлением тепла. По словам сельчан, так происходит из-за крупного водоема, который расположен неподалеку от аула.

Опухоль от укуса мошки больше, чем от укуса комара, соответственно и боль тоже. Что это такое, не понаслышке знают практически во всем районе.

"Днем скотину на пастбище не выпускаем, только ночью, иначе мошкара замучает. Бывает, кусают до крови, особенно новорожденных телят. Цыплята вовсе гибнут", - сетует ветеринар Ерлан Алтанов.

Сельчане отмечают, что насекомые были и раньше, но не в таком количестве. Сейчас их так много, что невыносимо. В Арыси с ними уже борются за счет местного бюджета. А вот в Отырарском районе обработку даже не начинали - нет денег.

"В этом году обработку химическими препаратами против мошек районные акиматы должны проводить самостоятельно. Из областного бюджета деньги на профилактику планируется выделить в следующем году, сейчас для этого готовятся необходимые документы", - заявил руководитель отдела областного управления энергетики и ЖКХ Бактыбай Убайдин.

По словам специалистов, нашествие гнуса продолжится как минимум до середины лета. Его активность снизится лишь с понижением температуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968067-eto-kakaya-to-katastrofa-na-nashestvie-gnusa-pozhalovalis-zhiteli-yuga-kazahstana-video/