"Они огромные такие": нашествие комаров напугало жителей Кунаева

Комар. Иллюстративное фото: pxhere.com

В Кунаеве с приходом тепла появились и комары, но в этом году – в небывалом количестве. Горожане жалуются, что теперь боятся выходить на улицу и открывать окна, передает сайт телеканала КТК.

Нашествие комаров не на шутку напугало жителей Кунаева. Они фотографируют последствия укусов и снимают на видео рои насекомых.

Комары покусали горожанку Маржан Атееву и четверых ее детей. Все они страдают аллергией, поэтому на местах укусов образуются крупные красные пятна. Лечить их приходится таблетками. От вечерних прогулок семье пришлось отказаться.

"Мы не можем выйти на улицу погулять, там посидеть. Они прямо с каждым разом становятся все больше и больше. Последние три года – это вообще ужас, они огромные такие!" – рассказала женщина.

Местные жалуются, такого нашествия надоедливых насекомых не было никогда. Появляются комары весной с наступлением тепла, исчезают только осенью. К неприятному жужжанию люди давно привыкли, а вот с постоянными укусами смириться не могут. Больше всех страдают дети.

"Комары кусают. Комары не такие маленькие, они большие! Дети все в шишках ходят. Ночью не можем отпускать даже. Двери, окна не можем открыть, душно дома тоже. Откроем – они тоже кусаются, комары. Спиртом обрабатываем, ничего не помогает", – пожаловалась другая жительница Конаева.

Отмечается, что покусанные неоднократно обращались в акимат. Там пообещали принять меры. Правда, пока чиновники войну с насекомыми проигрывают, утверждают горожане.

Со слов жителей, днем комары скапливаются в траве, камышах и подвалах. А когда спадает жара, выходят на охоту. Вечером маленькие кровопийцы не дают спокойно прогуляться. Особенно много их замечают в парках, скверах и на побережье.

В управлении санэпидконтроля не исключают, что среди полчищ комаров могут оказаться и малярийные. Но пока инфекции выявлено не было. В окрестностях Кунаева ежегодно обрабатывают искусственные водоемы, в которых кровососы размножаются. А в самом городе проводят дезинсекцию улиц, дворов и домов. В этом году на устранение вредителей выделили в четыре раза больше денег, чем в прошлом.

"Проводятся работы по травле именно насекомых, комаров, то есть. Сейчас у нас первый этап закончен по городу. Всего в этом году было выделено из бюджетных средств 45 миллионов тенге. На сегодняшний день работают три подрядные организации по травле комаров, в общем девять единиц техники работает, 15 устройств специальных для опрыскивания и около 30 человек", – заявил замначальника отдела ЖКХ, автодорог, пассажирского транспорта и жилищной инспекции города Кунаева Асхат Жексенбеков.

Источник: КТК

Напомним, что в прошлом году на аномальное нашествие комаров пожаловались атыраусцы. Тогда специалисты отмечали, что рост численности комаров – явление закономерное, так как они быстро адаптируются к используемым химикатам.

Похожая ситуация складывалась и в предыдущие годы. Тогда чиновники уверяли, что на борьбу с насекомыми выделяются десятки миллионов тенге, но казахстанцы заявляли, что не видят результатов.

Ранее, как пишет газета "Казахстанская правда", столичные врачи рассказывали, как избежать осложнений от укусов комаров.

Отмечалось, что отек от комариного укуса может привести к волдырю, далее превратиться в обширное пятно. Сопровождаться рвотой, тошнотой, вызвать анафилактический шок и потерю сознания. Такие проявления, как правило, отмечаются у взрослых. У детей зачастую все ограничивается покраснением и выраженным зудом.

Если активная реакция не проходит, а симптомы нарастают, нужно обязательно обратиться к врачу.

"Следует учесть, что дети часто расчесывают места укусов грязными руками, поэтому необходимо следить, чтобы дети периодически мыли руки, так как есть вероятность заноса бактерий. Перед прогулкой надо одеваться так, чтобы не оставалось открытых участков кожи.

Необходимо использовать отпугивающие средства – репелленты, например кремы, а не спреи. Перед использованием нужно провести тест на наличие аллергии – нанести на маленький участок кожи и посмотреть на реакцию. Подбирайте репелленты с учетом возраста ребенка, применяйте согласно инструкции и только разрешенные к применению.

Не следует наносить репелленты на пораженные участки кожи с царапинами и ссадинами. Приобретайте репелленты в аптеках", – отмечали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020864-oni-ogromnye-takie-nashestvie-komarov-napugalo-zhiteley-kunaeva-video/