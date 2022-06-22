Нашествие бабочек и божьих коровок произошло в Мангистауской области

Божьи коровки. Кадр из видео: lada.kz

Жители Актау и Мангистауской области наблюдают необычное явление: в регионе происходит нашествие насекомых - бабочек и божьих коровок. Тем не менее, биологи заявили, что это не представляет опасности для людей.

Как пишет Lada.kz, насекомые появились в регионе несколько дней назад, местные жители наблюдают их скопления на деревьях и кустарниках.

Некоторые местные жители увидели в этом добрую примету. Часть мангистаусцев отметила, что такое явление наблюдается раз в 2-3 года, и ничего страшного или странного в этом нет.

Биологи подтвердили, что переживать в данной ситуации не о чем, и божьи коровки с бабочками-крапивницами не представляют угрозы.

Аномальное количество насекомых, по мнению экспертов, связано с дождливой весной. Обильные осадки и повышенная влажность стали причиной небывалого размножения.

"Бабочка вида "Бархатница чуткая" (Hyponephele naricina) считается реликтом Устюрта. Обитает на полуострове Мангышлак, в полупустыне Закавказья, Турции, Иране, Туркмении, а также Северном, Внутреннем и Восточном Тянь-Шане, Джунгарском Алатау и Зайсане", - рассказала кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры биологии КГУТиИ им. Ш. Есенова Марзия Мухашева.

Питаются бабочки соком, нектаром акаций и декоративных растений, и не представляют опасности для человека. Тля в рацион Hyponephele naricina, в отличие от Coccinellidae (божья коровка), не входит.

"Массовый вылет бархатниц случается очень редко. Возросшее количество бабочек, вероятно, связано с погодными изменениями. Хотя достоверно утверждать это мы не можем. Дождливость в Мангистау в этом году сравнима с Актюбинской и Алматинской областями. Пик хаотичного полета может закончиться в ближайшие дни, и насекомые погибнут", - добавила Марзия Мухашева.

Старший преподаватель биологии университета им. Ш. Есенова Бисен Базаров поведал журналистам, что божьи коровки любят мягкий климат.

"В этом году было много дождей. Как следствие, много зелени и тли, которая является основным рационом божьей коровки. Этим можно объяснить такое их количество. Никакой опасности для растительности и людей огромное количество этих насекомых не представляет.

Так сложилось, что люди издревле подметили, что там, где много этих жуков, обычно хороший урожай. Что неудивительно, учитывая, что большинство видов божьих коровок – это хищники, которые уничтожают тлю, червецов и щитовок. Так что среди жуков божьи коровки – это наши друзья и маленькие помощники в растениеводстве", - указал биолог.

Также эксперт опроверг слухи о том, что слюна божьих коровок якобы ядовита для человека.

"Наверное, все замечали, что если взять коровку, то на руках останется характерный желто-оранжевый след. Это жук при опасности выделяет из суставов конечностей ядовитую гемолимфу.

Но не надо пугаться. Для человека это не опасно. Исключение – лишь индивидуальная непереносимость, которая может быть, например, у некоторых аллергиков. Но это тоже, конечно, не смертельно. Хотя и немного неприятно. Укусить человека коровка не может. Она попросту не прокусит кожу. Поэтому бояться этого не стоит", - подчеркнул Бисен Базаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975117-nashestvie-babochek-i-bozhih-korovok-proizoshlo-v-mangistauskoy-oblasti/