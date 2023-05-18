Нашествие змей в Шымкенте: спасатели обратились к горожанам

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С начала мая в третьем мегаполисе Казахстана наблюдается нашествие змей. Опасные пресмыкающиеся, совсем не боясь людей, заползают в дома и даже в детские сады, сообщает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, с начала месяцы спасателям пришлось 17 раз выезжать на вызовы, связанные со змеями, и вылавливать ползучих. Одну из змей обнаружили даже в детском садике.

Специалисты уточняют, что чаще всего змеи неядовитые, но все равно довольно агрессивные. У них в это время брачный сезон.

К этому часу известно об одном пострадавшем от укуса горожанине. Он уже получил необходимое лечение.

"Встречаются чаще безобидные особи, но все равно рекомендуется держаться от них подальше. В период спаривания они наиболее опасны и проявляют агрессию.

В случае обнаружения змеи соблюдайте дистанцию и сразу вызывайте службу спасения "112", - обратился к горожанам руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента Орынбасар Туртбаев.

Источник: КТК

На официальном сайте МЧС РК указано, что с середины апреля до конца мая у змей продолжается брачный период. В это время они наиболее опасны и агрессивны.

Как вести себя при встрече со змеей

Прежде всего, не нужно приближаться к ней. Заметив змею, отойдите от нее на 1,5-2 метра - рептилии редко нападают первыми, если не чувствуют опасность.

Если змея все же укусила вас, примите горизонтальное положение и постарайтесь двигаться меньше.

Не пытайтесь самостоятельно удалить яд из раны, не пытайтесь перевязать место укуса, таквы можете сделать хуже.

Пейте антигистаминные препараты, как можно больше жидкости и постарайтесь как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

В случае обнаружения змеи в доме или во дворе своего дома обратитесь в службу спасения по номеру 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021040-nashestvie-zmey-v-shymkente-spasateli-obratilis-k-gorozhanam-video/